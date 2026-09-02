Otse kell 9: erikomisjon arutab kaitsevaldkonna probleeme

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil tuleb kolmapäeval kell 9 arutusele riigikontrolli koondaruanne, mis tõi välja kaitsevaldkonna suured probleemid. Komisjoni istungist võtab osa ka kaitseminister Hanno Pevkut ja seda saab vaadata ERR-i portaalis.