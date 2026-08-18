X!

Huthi mässulised ohustavad energiakaubanduse jaoks olulist mereteed

Välismaa
Jeemenis tegutsevad huthi mässulised
Jeemenis tegutsevad huthi mässulised Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MOHAMMED HUWAIS
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani toetatud huthi mässulised hoogustavad rünnakuid Punase mere rannikul ning ohustavad Bab el-Mandebi väina laevaliiklust. Hiljuti ründasid huthi mässulised Bab el-Mandebi väina lähedal asuvat olulist Mokha sadamat.

Jeemeni võimud teatasid, et huthi mässuliste viimased rünnakud kahjustasid Mokha sadama taristut ning sadama tegevus tuli peatada. Mokha sadam on oluline sõlmpunkt Jeemeni valitsusvägede ja teiste huthi mässuliste vastaste jõudude varustamisel, vahendas The Wall Street Journal

Huthid ohustavad nüüd Bab el-Mandebi väina laevaliiklust. Punase mere piirkond on aga ülemaailmses meretranspordis väga tähtis koridor, sest tavaolukorras läbib Bab el-Mandebi väina 12 protsenti kogu maailma merekaubandusest. Iraani režiim häirib laevaliiklust ka Hormuzi väinas ning huthide viimased rünnakud suurendavad pingeid Lähis-Idas veelgi.

"See on kõige märkimisväärsem olukorra teravnemine mitme aasta, võib-olla alates 2020. aastast, jooksul," ütles USA poliitikaanalüütik ja Lähis-Ida ekspert Adam Baron. 

Ka Baron tõi välja, et Mokha sadam mängib huthide vastaste jõudude varustamisel üliolulist rolli. Mässulised kontrollivad Bab al-Mandebi väinast sisemaa poole jäävat mägist ala, kuid mitte strateegiliselt tähtsa veetee äärset rannikut, mis on vastasjõudude kontrolli all.

Huthide rünnakud Bab al-Mandebi väinas toetavad nüüd Iraani strateegiat, mille eesmärk on häirida globaalset energiakaubandust ja avaldada sellega majanduslikku survet USA-le.

Saudi Araabia jaoks on Bab al-Mandebi väin eriti oluline, sest see võimaldab naftat eksportida Punase mere kaudu. Kui Hormuzi väin on blokeeritud, muutub Punase mere kaudu kulgev marsruut Saudi Araabia jaoks veelgi tähtsamaks.

Huthi mässulised jäid esialgu USA ja Iraani konfliktist kõrvale, kuid juulis nurjus Jeemenis kehtinud relvarahu. Seejärel pommitasid Saudi Araabia juhitud koalitsiooni sõjalennukid lennujaama, et takistada Iraanist naasnud huthi ametnikest koosneva delegatsiooni lennuki maandumist.

Jeemenis puhkes kodusõda juba 2014. aastal. Aasta hiljem tungisid huthid al-Mandebi väina vahetus läheduses asuvasse suurde sadamalinna Adenisse, kuid vastasjõud surusid nad Saudi Araabia ja AÜE toetusel tagasi.

Saudi Araabia ja teiste Araabia riikide koalitsioon korraldas seejärel Jeemenis õhurünnakute kampaania, mis destabiliseeris riiki veelgi. ÜRO hinnangul on Jeemenis humanitaarolukord endiselt väga halb ning ligi pool elanikkonnast kannatab toidupuuduse käes. 

Kuigi huthide rünnakud on viimaste nädalate jooksul sagenenud, ei ole laevaliiklus Bab el-Mandebi väinas veel täielikult seiskunud. Kuigi laevad jätkavad väina läbimist, suurenevad suurema riski tõttu kindlustuskulud, mis omakorda tõstavad kaupade hindu. Venemaa sõjalise tegevuse tõttu on häiritud ka Musta mere laevaliiklus, mis suurendab veelgi survet globaalsele kaubandusele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:13

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

15:11

Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi Uuendatud

15:02

Arvustus. Surnud plöga ja mängulise vastupanu võimalus

14:55

Kultuuriministeeriumi asekantsler Xenia Joost lahkub ametist

14:53

Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

14:33

Kaitsevägi moodustab meditsiinipataljoni

14:31

Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

14:30

Galerii: endised peaministrid kohtusid rüütelkonna hoones

14:28

Huthi mässulised ohustavad energiakaubanduse jaoks olulist mereteed

14:19

Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse Uuendatud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:35

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

09:32

Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

14:19

Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse Uuendatud

17.08

Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

17.08

Teadlased soovitavad rabalaugaste asemel ujuda teistes veekogudes

06:43

Müümata rõivaste hävitamiskeeld Eesti kaupmehi ei hirmuta

17.08

Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

17.08

Ironmani tõttu on nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal liikluspiirangud

17.08

Luikmel: Venemaa sõjamajanduse buum on hakanud ammenduma

17.08

Venemaa ülemkohtu hoone ees vahistati 35 inimest

ilmateade

SPORT

15:13

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

14:31

Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

13:54

Ametlik: Sappinen liitus Küprose klubiga

13:24

Euroliiga legend riputab ketsid varna, kuid jääb korvpalli juurde

loe: kultuur

15:02

Arvustus. Surnud plöga ja mängulise vastupanu võimalus

14:10

Ööklubi ja kogukonnabaar Hungr sulgeb oktoobris uksed

13:32

100 – orkestri parim iga. Intervjuu Kristjan Hallikuga

12:40

Kanye West annab oktoobris kaks kontserti Venemaal

loe: eeter

14:53

Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

13:00

Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

12:24

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

12:01

Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

Raadiouudised

12:30

Kolmapäev tuleb sajuhoogudega

12:25

Taristu lõhkumine seiskas rongiliikluse idasuunal

12:20

Raadiouudised (18.08.2026 12:00:00)

09:55

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

09:45

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (18.08.2026 09:00:00)

17.08

Päevakaja (17.08.2026 18:00:00)

17.08

Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et on ametlikult nõus kandideerima presidendiks

17.08

Ugala teater jätab Viljandi vana haiglaga hüvasti omanäolise rännaklavastusega

17.08

Pärnu volikogu umbusaldas linnapead

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo