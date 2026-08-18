Huthi mässulised ohustavad energiakaubanduse jaoks olulist mereteed

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani toetatud huthi mässulised hoogustavad rünnakuid Punase mere rannikul ning ohustavad Bab el-Mandebi väina laevaliiklust. Hiljuti ründasid huthi mässulised Bab el-Mandebi väina lähedal asuvat olulist Mokha sadamat.

Jeemeni võimud teatasid, et huthi mässuliste viimased rünnakud kahjustasid Mokha sadama taristut ning sadama tegevus tuli peatada. Mokha sadam on oluline sõlmpunkt Jeemeni valitsusvägede ja teiste huthi mässuliste vastaste jõudude varustamisel, vahendas The Wall Street Journal.

Huthid ohustavad nüüd Bab el-Mandebi väina laevaliiklust. Punase mere piirkond on aga ülemaailmses meretranspordis väga tähtis koridor, sest tavaolukorras läbib Bab el-Mandebi väina 12 protsenti kogu maailma merekaubandusest. Iraani režiim häirib laevaliiklust ka Hormuzi väinas ning huthide viimased rünnakud suurendavad pingeid Lähis-Idas veelgi.

"See on kõige märkimisväärsem olukorra teravnemine mitme aasta, võib-olla alates 2020. aastast, jooksul," ütles USA poliitikaanalüütik ja Lähis-Ida ekspert Adam Baron.

Ka Baron tõi välja, et Mokha sadam mängib huthide vastaste jõudude varustamisel üliolulist rolli. Mässulised kontrollivad Bab al-Mandebi väinast sisemaa poole jäävat mägist ala, kuid mitte strateegiliselt tähtsa veetee äärset rannikut, mis on vastasjõudude kontrolli all.

Huthide rünnakud Bab al-Mandebi väinas toetavad nüüd Iraani strateegiat, mille eesmärk on häirida globaalset energiakaubandust ja avaldada sellega majanduslikku survet USA-le.

Saudi Araabia jaoks on Bab al-Mandebi väin eriti oluline, sest see võimaldab naftat eksportida Punase mere kaudu. Kui Hormuzi väin on blokeeritud, muutub Punase mere kaudu kulgev marsruut Saudi Araabia jaoks veelgi tähtsamaks.

Huthi mässulised jäid esialgu USA ja Iraani konfliktist kõrvale, kuid juulis nurjus Jeemenis kehtinud relvarahu. Seejärel pommitasid Saudi Araabia juhitud koalitsiooni sõjalennukid lennujaama, et takistada Iraanist naasnud huthi ametnikest koosneva delegatsiooni lennuki maandumist.

Jeemenis puhkes kodusõda juba 2014. aastal. Aasta hiljem tungisid huthid al-Mandebi väina vahetus läheduses asuvasse suurde sadamalinna Adenisse, kuid vastasjõud surusid nad Saudi Araabia ja AÜE toetusel tagasi.

Saudi Araabia ja teiste Araabia riikide koalitsioon korraldas seejärel Jeemenis õhurünnakute kampaania, mis destabiliseeris riiki veelgi. ÜRO hinnangul on Jeemenis humanitaarolukord endiselt väga halb ning ligi pool elanikkonnast kannatab toidupuuduse käes.

Kuigi huthide rünnakud on viimaste nädalate jooksul sagenenud, ei ole laevaliiklus Bab el-Mandebi väinas veel täielikult seiskunud. Kuigi laevad jätkavad väina läbimist, suurenevad suurema riski tõttu kindlustuskulud, mis omakorda tõstavad kaupade hindu. Venemaa sõjalise tegevuse tõttu on häiritud ka Musta mere laevaliiklus, mis suurendab veelgi survet globaalsele kaubandusele.