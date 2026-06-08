Iisrael ja Iraan ründasid taas teineteist rakettidega

Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt kümme raketti ning Iisrael vastas õhurünnakutega islamiriigi sõjaliste sihtmärkide vastu. Rünnakud jätkusid ka esmaspäeval, vaatama USA president Donald Trumpi üleskutsest löökide andmine lõpetada.

Iisraeli armee kinnitas, et riigi õhujõud ründasid Iraani lääne- ja keskosas asuvaid sihtmärke. Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatus.

Iisraeli kaitsejõud teatasid veel, et ründasid ka Iraanis asuvat naftakeemiatehast.

Iisraeli teatel oli tegemist vasturünnakuga, kuna Iraan oli varem korraldanud raketirünnaku. Tegemist oli esimese otsese vastastikuse sõjalise kokkupõrkega pärast USA vahendatud relvarahu jõustumist aprillis.

Konflikt puhkes taas möödunud nädalavahetusel. Iisrael ründas Beiruti lõunaosa, väites, et sihtmärgiks oli Hezbollah' juhtimiskeskus. Iraan vastas raketirünnakuga Iisraeli vastu, põhjendades seda Iisraeli tegevusega Liibanonis. Iisrael teatas seejärel, et riigi õhuvägi ründas vastuseks sõjalisi sihtmärke Kesk- ja Lääne-Iraanis.

"Iraani režiim tegi tõsise vea," ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja, lisades, et Iisrael jätkab oma operatsioone Hezbollah' vastu Liibanonis.

USA president Donald Trump teatas pühapäeva hilisõhtul, et püüab pingeid maandada. Trump sõnas, et nii Iisrael kui ka Iraan on oma õhurünnakud juba teinud ning tema hinnangul pole edasisteks rünnakuteks enam vajadust.

Hiljem ütles Trump ajalehele Financial Times, et tema dikteerib Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahule sõja tingimused. "Mina otsustan kõik tingimused. Tema (Netanyahu) ei anna juhiseid," teatas Trump.

Iisrael teatas hiljem, et tuvastas teise raketilaine. Ka Saudi Araabias kõlasid õhuhäiresireenid.

Esmaspäeva varahommikul kirjutas Trump sotsiaalmeedias, et Iisrael ja Iraan peavad "tulistamise" viivitamatult lõpetama.

Iraan süüdistab USA-d hiljutises tulevahetuses Iisraeliga

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baghaei sõnul halvendab öine tulevahetus Iraani ja Iisraeli vahel veelgi "kaootilist diplomaatilist protsessi" Ameerika Ühendriikidega.

Baghaei lisas, et ühtlasi süvendab vahejuhtum Teherani umbusku Washingtoni vastu.

Pressiesindaja märkis, et USA vastutab otseselt hiljutiste relvarahurikkumiste eest ning Iisrael ei tegutse iseseisvalt ilma Washingtoniga konsulteerimata.

Mis sai relvarahust?

28. veebruaril Iraani kõrgeima juhi hukkumisega lõppenud USA ja Iisraeli õhulöökidest alguse saanud sõjas kehtib kaks relvarahu. Üks neist kehtib Iisraeli ja Liibanonis tegutseva Hezbollah' vahel, teine Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel.

Mõlemad on haprad ning sattusid esmaspäevaste vastastikuste rünnakutega taas ohtu.

Trumpi 7. aprillil välja kuulutatud USA ja Iraani vaheline relvarahu on suures osas püsinud, kuigi mõlemad pooled on korraldanud mitu rünnakut.

Olukord pingestus esmaspäeval pärast seda, kui USA president oli päev varem teatanud, et Iisraeli ja Iraani uued rünnakud ei mõjuta tema valitsuse rahukõnelusi Teheraniga.

Vaatamata eraldiseisvale formaalsele relvarahule ja Trumpi nõudmisele peatada rünnakud Liibanonis, et jätta ruumi Iraaniga peetava laiema sõja lõpetamiseks, on Iisrael jätkanud löökide andmist Liibanonis tegutseva Iraani relvastatud liitlase Hezbollah' pihta. Iisraeli ametnike kinnitusel tuleb konflikti Hezbollah'ga käsitleda mistahes Iraaniga sõlmitavast relvarahust eraldi.