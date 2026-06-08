X!

Iisrael ja Iraan ründasid taas teineteist rakettidega

Välismaa
{{1780888560000 | amCalendar}}
Iisraeli õhujõudude hävitaja
Iisraeli õhujõudude hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Amir Cohen
Välismaa

Iraan tulistas pühapäeval Iisraeli suunas vähemalt kümme raketti ning Iisrael vastas õhurünnakutega islamiriigi sõjaliste sihtmärkide vastu. Rünnakud jätkusid ka esmaspäeval, vaatama USA president Donald Trumpi üleskutsest löökide andmine lõpetada.

Iisraeli armee kinnitas, et riigi õhujõud ründasid Iraani  lääne- ja keskosas asuvaid sihtmärke. Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatus. 

Iisraeli kaitsejõud teatasid veel, et ründasid ka Iraanis asuvat naftakeemiatehast.

Iisraeli teatel oli tegemist vasturünnakuga, kuna Iraan oli varem korraldanud raketirünnaku. Tegemist oli esimese otsese vastastikuse sõjalise kokkupõrkega pärast USA vahendatud relvarahu jõustumist aprillis.

Konflikt puhkes taas möödunud nädalavahetusel. Iisrael ründas Beiruti lõunaosa, väites, et sihtmärgiks oli Hezbollah' juhtimiskeskus. Iraan vastas raketirünnakuga Iisraeli vastu, põhjendades seda Iisraeli tegevusega Liibanonis. Iisrael teatas seejärel, et riigi õhuvägi ründas vastuseks sõjalisi sihtmärke Kesk- ja Lääne-Iraanis.

"Iraani režiim tegi tõsise vea," ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja, lisades, et Iisrael jätkab oma operatsioone Hezbollah' vastu Liibanonis.

USA president Donald Trump teatas pühapäeva hilisõhtul, et püüab pingeid maandada. Trump sõnas, et nii Iisrael kui ka Iraan on oma õhurünnakud juba teinud ning tema hinnangul pole edasisteks rünnakuteks enam vajadust. 

Hiljem ütles Trump ajalehele Financial Times, et tema dikteerib Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahule sõja tingimused. "Mina otsustan kõik tingimused. Tema (Netanyahu) ei anna juhiseid," teatas Trump. 

Iisrael teatas hiljem, et tuvastas teise raketilaine. Ka Saudi Araabias kõlasid õhuhäiresireenid.

Esmaspäeva varahommikul kirjutas Trump sotsiaalmeedias, et Iisrael ja Iraan peavad "tulistamise" viivitamatult lõpetama.

Iraan süüdistab USA-d hiljutises tulevahetuses Iisraeliga

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baghaei sõnul halvendab öine tulevahetus Iraani ja Iisraeli vahel veelgi "kaootilist diplomaatilist protsessi" Ameerika Ühendriikidega. 

Baghaei lisas, et ühtlasi süvendab vahejuhtum Teherani umbusku Washingtoni vastu. 

Pressiesindaja märkis, et USA vastutab otseselt hiljutiste relvarahurikkumiste eest ning Iisrael ei tegutse iseseisvalt ilma Washingtoniga konsulteerimata.

Mis sai relvarahust?

28. veebruaril Iraani kõrgeima juhi hukkumisega lõppenud USA ja Iisraeli õhulöökidest alguse saanud sõjas kehtib kaks relvarahu. Üks neist kehtib Iisraeli ja Liibanonis tegutseva Hezbollah' vahel, teine Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel.

Mõlemad on haprad ning sattusid esmaspäevaste vastastikuste rünnakutega taas ohtu. 

Trumpi 7. aprillil välja kuulutatud USA ja Iraani vaheline relvarahu on suures osas püsinud, kuigi mõlemad pooled on korraldanud mitu rünnakut.

Olukord pingestus esmaspäeval pärast seda, kui USA president oli päev varem teatanud, et Iisraeli ja Iraani uued rünnakud ei mõjuta tema valitsuse rahukõnelusi Teheraniga.

Vaatamata eraldiseisvale formaalsele relvarahule ja Trumpi nõudmisele peatada rünnakud Liibanonis, et jätta ruumi Iraaniga peetava laiema sõja lõpetamiseks, on Iisrael jätkanud löökide andmist Liibanonis tegutseva Iraani relvastatud liitlase Hezbollah' pihta. Iisraeli ametnike kinnitusel tuleb konflikti Hezbollah'ga käsitleda mistahes Iraaniga sõlmitavast relvarahust eraldi.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: WSJ, The Telegraph, Reuters

Samal teemal

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:55

Eesti teedel võib edaspidi kaupa vedada senisest pikemate autorongidega

13:54

Eesti U-21 jalgpallinoored said Balti turniirilt kaks viiki

13:52

Galerii ja videod: R2 minilaivide hooaja lõpetas Haldi kontsert

13:44

Taro hinnangul toetab riigikohtu otsus nõuet, et EKÕK lõpetaks alluvussuhte Moskvaga

13:30

Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata Uuendatud

13:25

Iisrael ja Iraan ründasid taas teineteist rakettidega Uuendatud

13:22

Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

13:15

PERH-i juhiks pürgib 32 kandidaati

13:14

Maarja Vaino: üks väikerahvas peab oma ajalugu tundma

13:13

Tallinn kavandab Tehnika tänavale kogu ulatuses rattateed

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

12:59

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

06:29

Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

07.06

Sõja 1565 päev:Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel Uuendatud

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

11:12

NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni Uuendatud

08:10

Terras: Putini ülbitsev käitumine on muutunud

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

12:33

Euroopa-meelne Pašinjan kuulutas võitu Armeenia parlamendivalimistel Uuendatud

07.06

Politsei sõnul on MTÜ-d ja korteriühistud kelmuste riskirühmas

07:43

Meedia: Trumpi administratsioon kaalub Chagose saarte ostmist

ilmateade

loe: sport

13:54

Eesti U-21 jalgpallinoored said Balti turniirilt kaks viiki

13:22

Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

12:50

Marokot on MM-i eel tabanud vigastustelaine, Horvaatia teenis võidu

12:11

Lepik vigastas Balti turniiril jälle põlve ristatisidet

loe: kultuur

11:49

Viscosa kultuuritehase juht: see ei ole ettevõtlusvorm, mis kedagi rikkaks teeb

11:44

Mustjala festival toob Saaremaale Eesti kooritipud

11:00

Kaili Viidas: suveteatris saavad tihtipeale kokku inimesed, kes tavaliselt koos ei tööta

10:53

Arvustus. Põlvkondadevahelised dialoogid Tartu Kunstimajas

loe: eeter

13:52

Galerii ja videod: R2 minilaivide hooaja lõpetas Haldi kontsert

12:53

15-aastane mopeedautojuht: tean, et teised liiklejad lähevad mu peale närvi

11:54

ETV-s alustab kodumaine tõsielusari "Patrullis"

11:49

Viscosa kultuuritehase juht: see ei ole ettevõtlusvorm, mis kedagi rikkaks teeb

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (08.06.2026 12:00:00)

11:00

Päästeamet tuletab meelde, et suvel ujuma minnes ei tohi valvsust kaotada

10:55

VKG loobus RMKga sõlmitud puidulepingust

09:20

Raadiouudised (08.06.2026 09:00:00)

07.06

Kajaka rünnaku eest tasub end kaitsta tutimütsiga

07.06

Nädalavahetusel sai tutvuda omanäoliste koduaedadega

07.06

Riiklik LGBT+ tegevuskava võtab luubi alla võrdsed võimalused

07.06

Päevakaja (07.06.2026 18:00:00)

06.06

Viljandi pärandtehnoloogid uurisid lambaväärindamist

06.06

Tallinna Pirita linnaosa kulutab teeteo tõrjeks sel kevadel paarkümmend tuhat eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo