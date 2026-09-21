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Riias käis Vene pseudovalimistel hääletamas alla ühe protsendi Lätis elavatest Vene kodanikest

Välismaa
Vene saatkonna hoone Riias.
Vene saatkonna hoone Riias. Autor/allikas: Viktors Demidovs / Läti Raadio
Välismaa

Vene saatkonnas Riias käis Venemaa pseudovalimistel häält andmas alla ühe protsendi Läti hääleõiguslikest Venemaa kodanikest, selgus Läti politsei andmetest.

Riias toimunud Vene riigiduuma valimistel osales 290 Venemaa kodanikku ehk vaid 0,8 protsenti kõigist Lätis elavatest hääleõiguslikest Venemaa kodanikest, vahendas Läti rahvusringhääling LSM riigipolitsei teadet.

Läti piirivalve koos politseiga korraldas Venemaa saatkonna juures Riias, kus asus valimisjaoskond, Vene kodanike elamislubade kontrolli. Kokku viisid teenistused immigratsioonikontrolli läbi 290 hääletama tulnud Venemaa kodanikuga, ütles siseminister Jānis Dombrava.

Dombrava sõnul loeti üle kõik saatkonda külastanud. Minister teatas ka, et Venemaa saatkond lubab korraga ruumidesse ainult ühe külastaja, luues sellega kunstlikult väikese järjekorra saatkonnas. Tema hinnanul oli huvi hääletamise vastu Riias tühiselt väike. 

Läti riigipolitsei teatas, et töötas koos koostööpartneritega saatkonna juures terve päeva vastavalt eelnevalt väljatöötatud avaliku korra plaanile, jälgides samal ajal ühiskonnas ja avalikus ruumis toimuvaid arenguid. Riigipolitsei teatel rikkumisi ei tuvastatud ning avalik kord ja julgeolek Lätis olid tagatud. 

Läti välisministeerium on teatanud, et ei tunnusta hääletamist Venemaa nn riigiduuma valimistel ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel, Moldova Transnistria oblastis ning Gruusialt okupeeritud Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ning mõistis neil territooriumidel valimiste korraldamise hukka. Läti kinnitab oma tugevat toetust Moldova, Ukraina ja Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele nende rahvusvaheliselt tunnustatud piiride piires, seisab välisministeeriumi avalduses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

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