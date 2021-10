Galerii: Eesti suursaadik Hollandis käis kuningale volikirja üle andmas

"Minu jaoks on suur au asuda tööle aastal kui Eesti ja Madalmaad tähistavad 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest. See inspireerib mind seadma jätkuvalt kõrgeid sihte meie suhete järgmiseks aastasajaks," ütles Kuusing pressiteate vahendusel.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses meenutas kuningas soojalt oma riigivisiiti Eestisse 2018. aastal. Ühiselt tõdeti, et Eesti ja Hollandi kahepoolsed suhted on suurepärased ning aastate jooksul ka mitmekesisemaks muutunud.

Kuningas ja suursaadik arutasid energeetika, digi-, targa ühilduvuse ja rohepöörde teemade üle, kus kahel riigil on koostöös palju ära teha. Samuti jagasid kuningas Willem-Alexander ja suursaadik Kuusing arusaama, et suur potentsiaal on kahe riigi vahelisel turismil.

Kuusing on sündinud 16. juulil 1978. aastal Tallinnas. 2005. aastal sai ta magistrikraadi Tartu Ülikoolis Euroopa õpingute erialal. Alates 2005. aastast töötab Kuusing välisteenistuses, mil ta alustas Venemaa teemade eest vastutava lauaülemana.

Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel välisministeeriumi struktuuris, samuti presidendi kantseleis. Aastatel 2008-2010 töötas Kuusing Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. 2010-2014 oli ta Eesti saatkonna asejuht Moskvas ning 2014-2017 asejuht Eesti alalises esinduses NATO juures. Alates 2017. aastast kuni käeoleva aasta suveni oli Kuusing ametis president Kersti Kaljulaidi välisnõunikuna.