Eesti Pank andis välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi

Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot.

Mündi tiraaž on 2500 ja see on vermitud Leedu rahapajas. Hõbemündi kujunduse autor on Kaupo Kangro.

Mündil on kujutatud metsapiiril varjuvaid metsavendi. Puutüvede vertikaalne rütm loob sümboolse piiri okupeeritud ja metsavendade vaba maa vahel. Mets on ühtaegu nii varjupaik kui ka eraldaja. Puude vahelt kumav valgus viitab mälestusele vabast Eestist ja lootusele, et see taastatakse.

Metsavendlusele pühendatud meenemünt kuulub Eesti Panga vastupanuteemalisse mündisarja, mille eesmärk on tunnustada tegevusi ja rühmitusi, mis moel või teisel osutasid vastupanu Eesti okupeerimisele ning on seisnud iseseisva ja vaba Eesti eest. Samas sarjas on varem emiteeritud soomepoistele pühendatud meenemünt. 2027. aastal annab keskpank välja kaitseväe veteranidele pühendatud erikujundusega 2-eurose.