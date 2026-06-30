USA meediahiid Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks

Comcastist eraldumisega saab NBCUniversal suurema tegevusvabaduse ja paindlikkuse investeeringute tegemisel. Comcasti juht Mike Cavanagh ütles veel, et uus ettevõte saab ise oma tulevikku kujundada ja tegutseda senisest kiiremini.

Wall Streeti analüütikud leiavad samas, et NBCUniversal võib tulevikus ühineda mõne teise meediakontserniga.

USA meediamaastikul toimub praegu konsolideerumine, kuna traditsioonilised ettevõtted püüavad konkureerida uute tulijatega. Meediaturule on sisenenud tehnoloogiahiiglased nagu Apple ja Amazon, mis laiendavad oma haaret selles valdkonnas. Tehnoloogiafirmad haldavad oma stuudioid ning nende voogedastusteenused muutuvad üha populaarsemaks.

Comcast üritas juba varem liita NBCU Warner Bros. Discoveryga. Viimane aga läheb Ellisonide perekonna kontrollitud Paramounti alla.

Analüütikud eeldavad nüüd, et NBCUniversal võib tulevikus pakkuda huvi näiteks Netflixile või Amazonile. Netflix üritas juba varem osta Warner Bros. Discoveryt.