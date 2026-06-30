X!

USA meediahiid Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks

Välismaa
USA meediahiid Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks
USA meediahiid Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP/JUSTIN SULLIVAN
Välismaa

Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks, mille tulemusel muutub NBCUniversal iseseisvaks meediafirmaks. Analüütikute hinnangul jätkub USA meediaturul konsolideerumine ning lähiaastatel võib NBCUniversal liituda mõne teise suure meediakontserniga.

Comcastist eraldumisega saab NBCUniversal suurema tegevusvabaduse ja paindlikkuse investeeringute tegemisel. Comcasti juht Mike Cavanagh ütles veel, et uus ettevõte saab ise oma tulevikku kujundada ja tegutseda senisest kiiremini.

Wall Streeti analüütikud leiavad samas, et NBCUniversal võib tulevikus ühineda mõne teise meediakontserniga. 

USA meediamaastikul toimub praegu konsolideerumine, kuna traditsioonilised ettevõtted püüavad konkureerida uute tulijatega. Meediaturule on sisenenud tehnoloogiahiiglased nagu Apple ja Amazon, mis laiendavad oma haaret selles valdkonnas. Tehnoloogiafirmad haldavad oma stuudioid ning nende voogedastusteenused muutuvad üha populaarsemaks. 

Comcast üritas juba varem liita NBCU Warner Bros. Discoveryga. Viimane aga läheb Ellisonide perekonna kontrollitud Paramounti alla. 

Analüütikud eeldavad nüüd, et NBCUniversal võib tulevikus pakkuda huvi näiteks Netflixile või Amazonile. Netflix üritas juba varem osta Warner Bros. Discoveryt.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:23

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

07:15

USA meediahiid Comcast jaguneb kaheks eraldi ettevõtteks

06:51

Izmailova: ma ei tea, mis on roheliste maailmavaade

06:37

Vabaerakond läheb uuele katsele, ent ei pruugi valimistel osaleda

06:21

Meedia: Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh

05:47

Venemaa kütusekriis laienes Kaliningradi eksklaavi

02:34

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

29.06

Rump võitles Spas enne tehnilisi probleeme pjedestaali eest

29.06

Ametist loobunud Tšehhi peatreener: minu otsusele aitas kaasa meediakampaania

29.06

Brasiilia alistas Jaapani 90+5. minuti väravast ja sammus 16 hulka Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.06

Jõelähtme vallavanem: oleme sunnitud uued arendused pausile panema

29.06

Brasiilia alistas Jaapani 90+5. minuti väravast ja sammus 16 hulka Uuendatud

29.06

Sõja 1587. päev:Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist Uuendatud

29.06

Putin tunnistas kütusepuudust Venemaa tanklates

29.06

Venemaal Irkutskis läheb kütusekriis üha hullemaks

29.06

Haruldaste maalingutega silma paistnud mõis jäi mälestise staatusest ilma

29.06

Suurim kurgikasvataja Euroopa Komisjonilt erandit ei saanud

29.06

Ukraina surve alla jäänud Lukašenko kohtus Xi ja Putiniga

29.06

Saksamaal toimunud tulistamises hukkus kuus inimest Uuendatud

29.06

Magistritöö: naised muudavad hirmu tõttu oma liikumisharjumusi ka Eestis

ilmateade

SPORT

07:23

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

02:34

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

29.06

Rump võitles Spas enne tehnilisi probleeme pjedestaali eest

29.06

Ametist loobunud Tšehhi peatreener: minu otsusele aitas kaasa meediakampaania

loe: kultuur

29.06

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

29.06

Galerii: Tallinna linnahallis algasid Põldroosi gobelääni konserveerimistööd

29.06

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

29.06

"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

loe: eeter

29.06

"Ringvaade" naaseb suviste teemadega ETV ekraanile

29.06

Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

29.06

Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

29.06

Päästeameti ennetusteenuste juht: pooled eelmisel aastal uppunutest olid joobes

Raadiouudised

29.06

Pärnu lennujaam ootab valitsuse otsuseid

29.06

Päevakaja (29.06.2026 18:00:00)

29.06

Kondase keskuses avaneb tikkimise kunsti imeline maailm

29.06

Eesti venekeelse elanikonna hulgas on suurenenud õigeusklike hulk

29.06

Allar Arusalu: piimatootjad eelistavad saneerimise asemel pankrotti

29.06

Läti kehtestab sisserändele karmimad reeglid

29.06

Kõrge liitumiskulu jätab osa kinnistuid ühisveevärgita

29.06

Raadiouudised (29.06.2026 15:00:00)

29.06

Raadiouudised (29.06.2026 12:00:00)

29.06

Vallad ootavad arendajatelt lisatasu küsimise seadustamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo