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Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi

Eesti
Kohus mõistis Kohtla-Järvel süüdi narkokuriteos kahtlustatavad isikud.
Kohus mõistis Kohtla-Järvel süüdi narkokuriteos kahtlustatavad isikud. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt kaks inimest.

Kokku oli narkokuriteos kahtlustatavaid üheksa, kellest üks suri kolm aastat kestnud kohtuprotsessi ajal. Jõugu eesotsas oli Kohtla-Järvele kolinud Läti abielupaar Otto Burkevičs ja Jelena Burkeviča. Kasutades oma sidemeid tõid nad ise või lasid kulleritel tuua Lätist Ida-Virumaale narkootilisi aineid.

"Tegemist oli väga ohtlike narkootiliste ainetega. Ohtlikud on nad sellepärast, et on äärmiselt tugevatoimelised - karfentanüül ja nitaseenid. Toome näiteks, et ühest suhkrukristallisuurusest kogusest piisab juba praktiliselt väikese linna mürgitamiseks," lausus ringkonnaprokurör Sergei Listov.

Narkootikume ostsid peamiselt sõltuvusprobleemidega inimesed. Uurimine tuvastas, et vähemalt kaks inimest suri jõugult ostetud narkootikumide tarbimise tagajärjel. Põhimüüja Andrei Taturevitš jälgis reedel Jõhvis toimunud kohtuistungit Tallinna vanglast, kuid ka narkootikumide müümise ajal oli tal liikumine jalavõru tõttu piiratud.

"Ennekuulmatu juhus, kus alles narkokuriteos süüdi tunnistatud isik, kes on veel elektroonilise valve all, mille oli kohus talle määranud, jätkas kõigest hoolimata narkootiliste ainete käitlemist. Seda veel sellisel viisil, et müüs oma korterist akna kaudu või tulid inimesed tema juurde ehk praktiliselt avalikult müüs ta iga päev narkootilisi aineid ja ise tarvitas ka," sõnas Listov.

Kokkuleppemenetluses määrati jõugu liikmetele karistuseks keskmiselt kolm kuni viis aastat reaalset või tingimisi vangistust. Lisaks sai lätlastest abielupaar kümneks aastaks Eestisse sissesõidukeelu.

Uurimine tuvastas, et jõuk tegutses 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta jaanuarini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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