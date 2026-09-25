Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist

Hispaania linnades kogunesid tänavatele mitmed tuhanded meeleavaldajad. Rahva pahameele on toonud Madridi pensionäri kodust välja tõstmine, kus ta oli elanud 70 aastat.

"Ma lähen Madridist ära, sest Madrid ei ole enam Madrid ja Madridi inimesed ei ole enam kohalikud. Nad on need samad turistid, keda sa näed linna peatänaval," lausus pensionär Maria Carmen Abascal.

Maja ostnud kinnisvara ettevõte tõstis ta üüri 2500 euroni, mis on rohkem kui kogu ta pension. Pea aasta kestnud kohtuvaidluste tulemusel tehtud otsus on nüüd Hispaanias kasvanud teravaks poliitiliseks vaidluseks.

"Maria Carmeni kodust välja tõstmine on sotsiaalne tragöödia ja me ei saa sellega leppida riigina ja muidugi mitte ka avalike asutuste vaatest," sõnas Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Madridi linnapea on aga peaministri poliitiline oponent, mõlemad leerid süüdistavad üksteist suutmatuses eluasemete puudust lahendada. See on üks näide vaidlustest, mis on teema toonud ka Euroopa Liidu poliitikase.

"Me pakume õiguslike raami, mis lubaks omavalitsustel ja liikmesriikidel tegutseda. Me ütleme, et nad saavad määratleda piirkonnad, kus elamispindadega on suurem mure. See on võimalik, kui kindlad kriteeriumid on täidetud. Nendes piirkondades saab kehtestada meetmed, mis piiravad lühiajalist üüri või tühjasid maju," ütles Euroopa Komisjoni elamumajanduse volinik Dan Jorgensen.

Kuivõrd eluasemepoliitika on aga üldiselt omavalitsuste pädevuses on Brüsseli ettepanek pigem piiratud ja vabatahtlik. Sellel on ka kriitikud. Vasakpoolsed poliitjõud ütlevad, et see ei ole piisav.

"Ma kardan, et see määrus toodab hoopis tuhandeid Euroopa Liidu konsultante, kes pakuvad oma teenust väikestele linnadele 10 000 euro või ma ei tea, mis summa eest. Las me teeme oma arvutused ja tõestame, et te kannatate elamispindade puuduse all. See, kuidas see määrus on praegu kirjutatud... Ma ei usu, et see töötab," lausus Euroopa Parlamendi liige Gordan Bosanac roheliste fraktsioonist.

Parempoolsed jõud samas ütlevad, et sellised piirangud ainult takistaks uute majade ehitamist ja küsivad, miks üldse Euroopa Liit sellega tegeleb.

"See on kohalik mure. Selliste ettepanekute maha müümine inimestele, kes elavad külades, väikestes ja suurtes linnades Ida- ja Põhja-Euroopas on väga keeruline," sõnas Euroopa Parlamendi liige György Hölvenyi patriootide fraktsioonist.

Eestile on mure pigem võõras ja Eesti nagu ka teised liikmesriigid kujundavad veel komisjoni ettepanekule oma arvamust. Selle heakskiitmine nõuab liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi toetust.