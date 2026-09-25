Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendivalimiste teise vooru

Cluster 17 küsitlus koostas kaks stsenaariumi. Kui kandideeriks endine peaminister Gabriel Attal, saaks Le Pen 31 protsenti häältest, Mélenchon 20 protsenti ja Attal 13,5 protsenti. Kui kandideeriks teine endine peaminister Édouard Philippe, saaksid nii Mélenchon kui ka Philippe 19 protsenti häältest, Le Pen aga 31 protsenti.

Politico toob välja, et kui Mélenchon ja Le Pen peaksid teises voorus omavahel vastamisi minema, oleks see esimene kord alates 1958. aastast, kui presidendivalimiste teises voorus ei oleks nn peavoolu kuuluvat kandidaati. Vaatamata suurtele erinevustele ei ole ei Le Pen ega Mélenchon rahul Euroopa Liidu praeguse juhtimisega.

Politico hinnangul võib Mélenchoni populaarsuse kasv olla seotud sellega, et ta alustas oma valimiskampaaniat mõõdukatest jõududest varem.

Mélenchon on eriti populaarne 18–34-aastaste seas. Selles vanuserühmas toetaks teda küsitluse järgi 47 protsenti, Le Peni 22,2 protsenti. Le Penil on rohkem toetajaid 50–64-aastaste seas, kus tema toetus on ligi 43,8 protsenti.