Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

Kuigi ühegi sõduri elu pole ohus, on Itaalia kaitseministeeriumi teatel ühe vigastatu seisund raskem.

Relvajõudude andmetel ei ole ühegi vigastatud sõduri elu ohus.

Pärast vahejuhtumit toimetati kõik neli sõdurit Riia raviasutusse, kus neile osutatakse arstiabi.

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