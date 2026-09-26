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Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

Välismaa
Foto on illustreeriv. NATO vägede õppus Lätis Adaži polügoonil.
Foto on illustreeriv. NATO vägede õppus Lätis Adaži polügoonil. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/VALDA KALNINA
Välismaa

Läti relvajõudude teatel sai reedel Adaži polügoonil toimunud õppuse käigus vigastada neli Itaalia kontingendi sõdurit, vahendas LSM.

Pärast vahejuhtumit toimetati kõik neli sõdurit Riia raviasutusse, kus neile osutatakse arstiabi.

Relvajõudude andmetel ei ole ühegi vigastatud sõduri elu ohus. 

Itaalia kaitseministeeriumi teatel leidis vahejuhtum aset lahinglaskmise käigus, kus kasutati Itaalia sõjaväemasinale paigaldatud mitteautomaatset tulirelva. Lasud tabasid teist Itaalia sõjaväemasinat, milles viibis neli sõdurit. 

Kuigi ühegi sõduri elu pole ohus, on Itaalia kaitseministeeriumi teatel ühe vigastatu seisund raskem. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

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