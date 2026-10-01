Üle poole ekspertidest prognoosib Tallinna korterite kallinemist

Enam kui pooled kinnisvaraeksperdid on arvamusel, et järgmise 12 kuu jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10 protsendiline hinnatõus, selgus 1Partner Kinnisvara poolt läbi viidud küsitlusest.

Võrreldes aasta varasema uuringuga on hinnatõusu prognoosivate ekspertide osakaal enam kui kahekordistunud. Tänavu prognoosib hinnatõusu 53 ning hindade püsimist 41 protsenti ekspertidest.

Nende vastanute arv, kes usuvad võimalikku hinnalangust, on langenud kuue protsendini. Ühtlasi ennustab 44 protsenti ekspertidest, et järgneva aasta jooksul kasvab hindadega paralleelselt ka Tallinnas tehtavate kinnisvaratehingute arv.

Samas jääb 38 protsenti vastanute hinnangul tehingute arv praegusega samale tasemele.

Traditsiooniliselt septembri keskel läbi viidavale küsitlusele vastas kokku 107 kinnisvara maaklerit, arendajat ja muud Tallinna kinnisvaravaldkonnas tegevat professionaali.

"Kui kolm aastat tagasi arvasid, et hinnad langevad langevad 50 protsenti vastanutest, kaks aastat tagasi 25 protsenti ja aasta tagasi 10 protsenti. Ja sel aastal arvasid, et hinnad langevad ainult viis protsenti kogu kogumist. See näitab, et läbi kolme aasta on optimism kasvanud," ütles 1Partner kinnisvara osanik Tanel Tarum.

"Üldise optimismi taustal tuli uuringust välja, et 44 protsenti küsitletutest ütles, et ka tehingute arv tõuseb järgmise 12 kuu jooksul. Ilmselt turg väga ootab sellist edasiliikumist või kuskil nähakse sellist turu aktiviseerumist," lisas ta.