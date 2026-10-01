Suri teadlane Toomas Veidebaum

30. septembril suri tunnustatud teadlane ja teaduse eestvedaja Toomas Veidebaum, kelle elutöö on jätnud kustumatu jälje Eesti terviseteaduste arengusse. Veidebaumi teadustöö keskmes olid vähi ja teiste krooniliste haiguste riskitegurid.

1991. aastal asus Veidebaum juhtima eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituuti ning jätkas pärast tervise arengu instituudi loomist teadusdirektori ja hiljem juhtivteadurina.

Veidebaumi erialast ja teadusorganisatsioonilist tegevust tunnustati 2000. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medaliga ja 2004. aastal Eesti Punase Risti II järgu teenetemärgiga. 2000. aastal pälvis ta Eesti Vabariigi teaduspreemia arstiteaduse alal uuringute "Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias" eest.

Toomas Veidebaum oli üks Eesti inimesegeneetika ühingu asutajaliikmetest ja 2016. aastal tunnustas ühing teda elutööpreemiaga. 2022. aastal pälvis Veidebaum tervise arengu instituudi elutööpreemia.

Ta oli arvukate teadus- ja erialaorganisatsioonide liige ning mitme ühenduse asutajaliige.