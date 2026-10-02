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Kliimaministeerium kujundas rohereformi asekantsleri koha ümber

Eesti
Katry Kivinurm
Katry Kivinurm Autor/allikas: Kliimaministeerium
Eesti

Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab 9. novembril tööd Katry Kivinurm. Ametikoht ei ole uus, vaid see kujundati ümber varasema rohereformi asekantsleri rolli põhjalt, ütles kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk.

Kantsler Kokk on töötanud Kivinurmega varasemalt koos Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Ministeeriumist aga kinnitati, et tema valis välja riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon. 

Kliimaministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Karoli Noor sedastas, et otsuse Kivinurm tööle võtta tegi väline valikukomisjon ja kinnitas minister. 

Ta lisas, et Eesti kui väikeriigi jaoks on rahvusvaheline koostöö oluline nii üldisel diplomaatilisel tasandil, mida teeb välisministeerium, kui ka sisutasanditel, mida teeb iga ministeerium ise.

"Kliimaministeeriumi vastutusvaldkondades on väga suur osa õigusloomet väga lähedalt seotud Euroopa Liidu ja ka laiema rahvusvahelise koostööga, mistõttu on meil taoline roll sisuliselt hädavajalik," nentis Kokk.

Euroopa Liidu ja välissuhete asekantsleri ülesannete hulka kuulub Eesti prioriteetide esindamine Euroopa Liidu poliitikate ja õigusaktide kujundamisel ning rahvusvahelise koostöö tugevdamine. Samuti vastutab asekantsler keskkonnahoidlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse ülemineku toetamise, kliimamuutustega kohanemise riikliku koordineerimise ning keskkonna- ja kliimateadlikkuse valdkondadeülese koostöö eest.

Kivinurm töötab praegu Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Mertensi ehk Coreper I küsimuste asejuhina, kus juhib Coreper I meeskonda ning vastutab muu hulgas energeetika, kliima, keskkonna, transpordi, siseturu, tööstuse- ja digipoliitika-, teemade eest.

Asekantsleri ametiaeg on viis aastat.

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