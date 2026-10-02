Galerii: Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

BLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima malmivalu tehase kuna tekkis nõudlus senisest raskemate valudetailide järele. Uus tehas aitab avada uksi uute tellijate juurde Põhjamaades.

"Siin on võimalik toota suuregabariidilisi ja oluliselt raskemaid valudetaile või tarindeid, mida me tootsime vanasti. Eriti nende järgi on võib-olla kõige suurem nõudmine ja eelkõige see puudutab meie kliente ja koostööpartnereid just Skandinaaviamaades," sõnas BLRT Grupi juhatuse liige Algerd Andruškevitšus.



Kohila valukoda võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas.

"Sellel on tähtsus nii tööstuse jaoks kui ka tulevikus ilmselt kaitsetööstuse jaoks. Nii et tegemist on olulise investeeringuga," sõnas peaminister Kristen Michal.

Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele.

"Kasutusloa saime eile. See tähendab, et käima paneme ta esmaspäeval, aga siiamaani oleme seadistanud seadmeid ja esimesed vormid on juba liinide pealt tulnud," ütles BLRT Valukoja tegevdirektor Paul Gross, lisades, et hetkel on valukojast puudu kümme töötajat.

Kohila valutehas pakub tulevikus tööd kuni 70 inimesele.