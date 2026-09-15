Surmaga lõppenud massikakluses on politsei jaoks palju segaseid asjaolusid

Politsei jaoks on pühapäeva õhtul Kohtla-Järvel toimunud massikakluses, milles üks osaleja sai surma, endiselt palju segast. Kolmest tagaotsitavast kaks on üles leitud, üks on endiselt redus. Kokku on politsei kinni pidanud üheksa inimest.

"Politseinikud on suurte jõududega pühapäeva õhtust alates teinud aktiivselt tööd, et selgitada välja, mis traagilisel õhtul täpselt juhtus. Kuna sündmusega on seotud väga suur hulk inimesi, siis on jätkuvalt palju lahtiseid otsi ning segaseid asjaolusid, mille väljaselgitamisega politseinikud aktiivselt tegelevad. Politsei tuvastas veel ühe inimese, kes oli viga saanud. Tema ja kolme ülejäänud kannatanu vigastused ei ole eluohtlikud," ütles Jõhvi politseijaoskonna juht Nikita Golovin.

Teisipäevaõhtuse seisuga on politsei pidanud kinni üheksa inimest, nende hulgas ka Sergei ja Konstantini, kelle otsimisel esmaspäeval politsei avalikkuse abi palus. "25-aastase Romani asukoha tuvastamine on veel töös. Jätkuvad nii kahtlustatavate kui ka tunnistajate ülekuulamised ning muud menetlustoimingud. Oleme tänaseks ära võtnud kaks relvataolist eset, mis esialgsel hinnangul võivad olla ümber ehitatud ehk neid võib saada kasutada tulirelvana. See, kas neid kasutati ka pühapäevases juhtumis ning millega täpselt tegu on, selgub ekspertiisis," lisas Golovin.

Politsei praeguse info kohaselt oli tegemist omavahelise arveteklaarimisega ning kõrvalistele inimestele ohtu ei olnud. "Meil on alust arvata, et pühapäeva õhtu sündmused hakkasid hargnema reede öösel vastu laupäeva Narvas ühes meelelahutusasutuses, kus alkoholijoobes 19-aastane noormees väidetavalt lõi naist. Politseinikud said selle juhtumiga seoses ka väljakutse. Sündmuskohale jõudes oli olukord rahunenud ja naisel kellelegi etteheiteid ei olnud. Politseinikud viisid noormehe kainenema," rääkis Nikita Golovin.

"Täname kõiki inimesi, kes on andnud politseile vihjeid, nendest on suur abi olnud ning me kontrollime kõiki teateid. Palume inimestel mitte võtta õigusemõistmist enda kätte ja mitte levitada kontrollimata infot. Kui kellelgi on veel infot pühapäevaõhtuse sündmuse kohta või keegi teab Romani asukohta, siis palume sellest teada anda telefonil 112," sõnas politseijaoskonna juht.

Kohtla-Järvel Järve linnaosas Endla tänaval toimunud massikakluses sai surma 21-aastane noormees.