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PPA on tugevdanud piirikontrolli

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet on muutnud kontrolli piiril tugevamaks. Esmaspäeval kontrolliti Eestisse sisenejaid Valgas.

Kuna eelmise nädala jooksul tabati 41 üle Läti piiri Eestisse ebaseaduslikult saabunud kodanikku, siis just seetõttu kontrollitakse üha rohkem juba piiril Lätist tulevaid isikuid ja sõidukeid.

"Tegemist on rändesurvega, mis võib olla initseeritud Valgevene riigi poolt, aga kui me räägime nende sisserändajate päritolu riigist, siis kõige rohkem ikkagi oleme tabanud Somaalia kodanikke ja sellele järgnevad veel teised Ida-Aafrika riigid - Etioopia, siis ka kaugemad riigid India, Pakistan, Bangladesh. Neid lähteriike on tegelikult palju," lausus PPA kagu jaoskonna patrullitalituse juht Igor Bogdanov.

Nii ka Valga raudteejaamas kontrollivad politseinikud Lätist saabuvaid ronge, kõndides läbi vagunid ja vajadusel kontrollitakse reisijate dokumente.

"Me kontrollime sõlmpunkte - raudteed ja maantee peal püüame kontrollida isikuid, sõidukeid, kuid samamoodi oleme informeerinud majutusasutusi ja teisi, näiteks bussifirmasid, et kõik, mis tekitab küsimusi või kahtlusi, et nad annaksid ka meile teada," ütles Bogdanov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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