Tallinnas suletud söögikohtade pinnad pikaks ajaks tühjaks ei jää

Viimase aasta jooksul on Tallinnas palju toidukohti suletud. Kinnisvarabüroode sõnul on siiski piisavalt ettevõtjaid, kes soovivad uusi söögikohti avada. Näiteks Aasiast tulnud ettevõtjate huvi on kasvanud.

Sel aastal on teiste hulgas suletud restoranid Tai Boh, Boheem, Vatikan, Manna La Rosa, Ülo ja La Tabla. Lõunasöögikohtadest suleti isegi koroonakriisi üle elanud Siili Sahver.

Kinnisvarabüroo Uus Maa ärikinnisvara maakler Aira Veelmaa ütles, et olukord pole nii keeruline, kui meediast võib paista.

"Kui vaadata äripindade turul toimuvat, ütleksin, et restoranipinnad on turul ühed kõige otsitumad. Neid tegijaid, kes tahavad midagi ette võtta ja uusi asju teha, on päris palju. Muidugi ka eksootilist päritolu klientuuri, kes on Eestisse tulnud ja soovivad siin oma äri alustada. Nende puhul on Eesti turgu mitte tundes entusiasmi rohkem kui kohalikel," selgitas Veelmaa.

Eksootilisematest piirkondadest pärit ettevõtjate all peab Veelmaa silmas näiteks Lähis-Ida ja teiste Aasia piirkondade inimesi.

Populaarsematele toidukohtade pindadele on sageli mitu soovijat. Siiski on mõned keerulised piirkonnad, näiteks Narva maantee, kus kohad pidevalt vahetuvad. Seal ei saa hoolimata käidavast asukohast restoranid sageli kaua tegutseda, märkis Veelmaa.

Büroohoonetes asuvate toidukohtadega on olukord kõige keerulisem, sest paljud inimesed on kodukontoris. Seal peavad omanikud ka ise jälgima, et ümbruses poleks liiga palju söögikohti, sest kõigile ei pruugi kliente jaguda.

Kuid trend on kergelt positiivne ja neid ettevõtjaid, kes soovivad uusi kohti avada, on tulnud juurde, märkis Veelmaa.

Kinnisvarabüroo 1Partner esindaja Tanel Tarum sõnas samuti, et olukord pole nii halb, kui meediast võib tunduda.

"Kui me vaatame, kui palju uusi kohti avatakse, on Tallinnas saldo null," ütles Tarum.

Ta möönis, et inimeste liikumistrajektoorid on aja jooksul muutunud ja seetõttu on Telliskivi ja Volta kvartali piirkonnas rohkem liikumist kui mõni aasta tagasi. Ta lisas, et kohtade sulgemise üks põhjus on ebapiisav eeltöö juba enne söögikoha avamist.