Töötukassa: eelarvamused takistavad vanemaealiste värbamist

Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis Eestis kokku üle 8300 vaba ametikoha. Kõige rohkem vabu ametikohti oli hariduses, avalikus halduses ja kaubanduses.

Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp nentis, et väikeriigina ei saa Eesti lubada tööturult kõrvale jäävaid töövõimelisi inimesi. Vanemaealiste huvikaitseorganisatsioon Kuldne Liiga on sihiks võtnud vanusesõbraliku ühiskonna loome, kus on tähtis roll ka vanemaealiste võrdsel kohtlemisel tööturul.

"Sõltub ka sellest, kas tööandjad on huvitatud vanemaealisi tööle võtma, sest kõik pole valmis töötama kaheksa tundi päevas ja vajavad töökohtade kohendusi," selgitas Kuldse Liiga huvikaitsejuht Agu Laius. "Riigil tuleks läbi mõelda, kuidas meie vanemaealist elanikkonda rohkem kasutada, sest meie tööealine elanikkond väheneb järgnevate aastakümnete jooksul märkimisväärselt," lisas ta.

Nii Laiuse kui ka Käpa sõnul on suureks sammuks tänavu jõustunud töölepingu seaduse muudatused, mis lubavad paindlikku tööaega.

"Me peame pakkuma suuremat paindlikkust – kas inimesed ei taha oma tervise pärast täiskoormusega käia, vahepeal on vaja lapselapsi hoida või soovitakse töötada mitme koha peal väikeste ampsudena," rääkis Käpp.

"Täna seadusandlus seda kõike võimaldab ja me peame ettevõtetena ise rohkem kaasa mõtlema, sest nende inimeste kogemus on väga suure väärtusega. Erineva vanusega inimestest üles ehitatud meeskond on väga võimas ja võimekas," lisas Käpp.

Tänavu juulis hakkas töötukassa maksma tööandjatele palgatoetust ka 55-aastaste ja vanemate inimeste eest, kes on pikalt tööelust eemal olnud. Töötukassa juhatuse liige Ulla Saar ütles, et võrreldes mullusega on kõnealusest vanuserühmast töökoha leidnud rohkem inimesi. Saar lisas, et tihti varjutavad töö- ja töötajaotsinguid eelarvamused.

"Väga hea meede on minu hinnangul näiteks tööampsud, proovitöö või töövarjutamine," märkis Saar.

"Ma olen maakondade tuuril eri tööandjaid külastanud ja päris mitmed on julgenud tunnistada eelarvamusi näiteks 55-, 60- või lausa 65-aastaste ja vanemate inimeste värbamisel. Nad katsetasid proovitööd, võtsid inimese paariks päevaks tööle ja kõik tööandjad, kellega rääkisin, olid positiivselt üllatunud. Nad said kogemuse, et vanus on number ja inimene sai väga hästi hakkama," lausus Saar.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juht Pirjo Turk tõi välja, et riik on seadusandluses jõudnud erisusteni, kuid arutelud jätkuvad ja teema püsib laual.

"Erinevaid osapooli on mitmeid, et king ei hakkaks liialt pitsitama ühelt või teiselt poolt. Seetõttu pole muudatused alati lihtsad ja võtavad aega," tõdes Turk.