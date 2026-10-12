Töötukassa: tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000

Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13 protsenti vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3 protsendilt 5,5 protsendile. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest. Viimati oli see näitaja nii madal 2020. aasta esimeses kvartalis.

Töötukassal oli kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5250 vaba töökohta, mida oli üle veerandi rohkem kui mullu samal ajal. Aastaga on vakantside arv enim kasvanud töötlevas tööstuses, kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses, kaubanduses ning ehituses.

Töötukassa juhatuse liikme Brit Rammuli sõnul viitavad need näitajad tööturu olukorra mõningasele paranemisele. "Registreeritud töötuid on vähem ja tööpakkumisi rohkem. Samas ei ole võimalused kõigis valdkondades võrdsed ning töö leidmine sõltub jätkuvalt inimese oskustest ja sellest, millise valdkonna töötajaid parasjagu vajatakse," ütles Rammul.

"Ka konkurents vabadele töökohtadele on aastaga vähenenud. Kui mullu kolmandas kvartalis oli ühe vaba töökoha kohta keskmiselt üksteist registreeritud töötut, siis tänavu oli neid seitse," selgitas Rammul.

Tihedaim konkurents oli finants- ja kindlustustegevuses

Kõige tihedam konkurents oli finants- ja kindlustustegevuses, kus ühe vaba töökoha kohta oli keskmiselt 255 registreeritud töötut. Info- ja sidetegevuses oli vastav näitaja 66. Seevastu haldus- ja abitegevustes oli ühe vaba töökoha kohta keskmiselt neli ning oskus- ja käsitööliste ametialadel kolm registreeritud töötut.

Registreeritud töötute profiil ei ole eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt muutunud. Mõnevõrra on suurenenud vanemaealiste, kõrgharidusega töötute ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. Samal ajal on veidi vähenenud noorte, erialase hariduseta ning lihttööliste osakaal. Samuti on registreeritud töötute hulgas vähem eesti keelt mitteoskavaid ja pikaajalisi töötuid. Töötute sooline jaotus ei ole aasta võrdluses oluliselt muutunud.