Rootsi kirikute liit peatas vene õigeusukiriku liikmesuse

Rootsi Kristliku Nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene Õigeusu Kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venemaa agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas.

Rootsi Kristliku Nõukogu juhatuse 17. septembri otsus vormistas sisuliselt olukorra, mis on praktikas kehtinud juba alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest Ukrainas 2022. aastal.

Nõukogu märkis, et Venemaa agressioonisõja ning Vene riigi ja Moskva patriarhaadi suhete tõttu ei ole olnud võimalik selle kirikuga koostööd jätkata. Samuti rõhutas see, et nõukogu liikmeskirikud peavad järgima selle põhiväärtusi, sealhulgas inimväärikuse, rahu, demokraatia, mittediskrimineerimise ja teiste austamise põhimõtteid.

Liikmelisuse peatamisega kaotas Vene kirik õiguse osaleda nõukogu tegevuses ja otsustusprotsessides ning ei saa enam Rootsi Kristliku Nõukogu kaudu vahendatavaid rahalisi toetusi.

Eelmise aasta novembris peatas ka Tšehhi Kirikute Nõukogu Tšehhi ja Slovakkia Õigeusu Kiriku liikmesuse, viidates koostöö- ja usaldusprobleemidele. Samuti toodi välja julgeolekuküsimused, sealhulgas Venemaa mõjule sealse õigeusu kiriku struktuurides ja kiriku tegevusele Ukraina sõja kontekstis.