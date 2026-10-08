Euroopa Kontrollikoja hinnangul on EL raha majandusse suunamisel kohmakas
Euroopa Kontrollikoda märgib oma aastaaruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel.
Aruanne avalikustati paralleelselt käimasolevate läbirääkimistega Euroopa liidu järgmise eelarve tsükli üle.
Praegusest seitsme-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast.
Järgmises seitsme-aastases eelarves soovib Euroopa Komisjon suuresti järgida koroonakriisis loodud taasterahastu mudelit, mis on Kontrollikoja hinnangul läbipaistmatu ja kohmakas.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: "Aktutaalne kaamera"