Hiina rajas Laosesse oma esimese välismaise sõjaväelennubaasi

Ajalehe The Times teatel kinnitavad satelliidipildid, et Hiina rajas naaberriiki Laosesse oma esimese sõjaväelennubaasi. Ban Keuni baas avati ametlikult septembri lõpus ning seda hakkavad ühiselt haldama Hiina ja Laos.

Ametlikult on tegemist Laose õhuväe väljaõppekeskusega, kuid satelliidipildid näitavad, et lennurada on võimalik pikendada, et see sobiks ka Hiina hävitajatele ja pommitajatele.

Reutersi satelliidipiltide analüüsi kohaselt on lennuväljale juba saabunud kaheksa Hiina kerget ründelennukit K-8. Ban Keuni ühisbaas avati ametlikult septembri lõpus toimunud tseremoonial, kus osalesid nii Laose kaitseametnikud kui ka Hiina armee delegatsioon.

"Keskuse ehitamine ja kasutamine peegeldab vastastikust austust ja võrdseid konsultatsioone Hiina ja Laose vahel ning on kooskõlas mõlema riigi siseriiklike seaduste, asjakohase rahvusvahelise õiguse ja tavapraktikaga," seisab Hiina kaitseministeeriumi avalduses.

"See ei ole suunatud ühegi kolmanda osapoole vastu ja aitab kaasa praktilise sõjalise koostöö tugevdamisele ning piirkondliku rahu ja stabiilsuse edendamisele," lisas ministeerium.

The Timesi teatel on Laos vaene riik, kuid asub strateegiliselt tähtsas piirkonnas ning jagab Vietnamiga pikka maismaapiiri.

Ban Keuni baasi rajas CIA algselt 1960. aastatel, kuid pärast Vietnami sõja lõppu jäi see suures osas tühjaks. Laos langes 1975. aastal kommunistide võimu alla ning on sellest ajast alates püsinud Nõukogude Liidu, Venemaa ja Hiina mõjusfääris.

Koos Hiina sõjalise kohaloleku kasvuga Kagu-Aasias ja Kambodžas asuva mereväerajatisega võib Peking nüüd suurendada survet Vietnamile veelgi.

"Ban Keun on selge võit Hiinale, võimalik tagasilöök Venemaale, strateegiline väljakutse Vietnamile ja julgeolekumure USA-le," ütles Singapuris asuva Kagu-Aasia uuringute instituudi vanemteadur Ian Storey.

Kuigi nii Hiinas kui ka Vietnamis on võimul kommunistlik režiim, on kahe riigi suhted pingelised. 1979. aastal puhkes nende vahel piirikonflikt, mille järel kuulutasid mõlemad pooled end võitjaks. Vietnam on viimastel aastatel proovinud tugevdada sidemeid hoopis USA-ga.