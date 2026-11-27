Eesti Posti aktsiate avalikul kirjalikul enampakkumisel esitas kõige parema pakkumise Leedu postiettevõte AB Lietuvos paštas, mis on valmis Omniva kaubamärgi all tegutseva ettevõtte omandama veidi üle 115 miljoni euroga.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tegi reedel teatavaks Eesti Posti enampakkumise tulemused. Parima pakkumise teinud AB Lietuvos paštas on valmis maksma Eesti Posti eest 115 miljonit eurot, teiseks jäänud Posti Group Corporation pakkus 96,2 miljonit eurot.

Regionaalministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais ütles pressikonverentsil, et parima pakkumise selgumine ei tähenda veel omanikuvahetust, sest järgmiseks kontrollib hindamiskomisjon pakkumist põhjalikumalt ja seejärel teeb minister ettepaneku tulemus kinnitada või kinnitamata jätta.

Otsustamiseks on Terrasel aega 20 tööpäeva ja pärast seda on võimalik edasi liikuda müügilepingu sõlmimiseni.

"Omanik vahetub, kui kõik lepingu lõpuleviimiseks vajalikud tingimused on täidetud," rõhutas Soomlais, kelle sõnul on see kavandatud järgmisse aastasse.

Asekantsler lisas, et enampakkumise tulemuste avalikustamine ei muuda postiteenuste igapäevast korraldamist ning ka omanikuvahetus ei lõpeta ettevõtte lepinguid ega seadusest tulenevaid kohustusi, sest postiteenuse kvaliteet ja tingimused tulenevad postiseadusest.

Enampakkumine algas 4. septembril ja vältas kuni 27. novembrini.