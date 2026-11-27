Konkurentsiamet alustab järelevalvet Elektrilevi üle kaebuste tõttu, mis puudutavad hiiglaslikke liitumistasusid. Teemat on kahel järjestikusel nädalal kajastanud ETV saade "Pealtnägija" .

Järelevalve eesmärk on kontrollida, kas ettevõtja tegevus liitumistasude määramisel on kooskõlas elektrituruseadusega, teatas amet.

Järelevalve alustamine ei tähenda, et konkurentsiamet oleks ettevõtja tegevuses juba rikkumisi tuvastanud.

Eelmisel nädalal rääkis "Pealtnägija" Elektrilevi pöörastest hinnapakkumistest inimestele, kes soovisid müüa võrku rohelist elektrit. Siis väitis riigifirma, et miljonitesse ulatuvad pakkumised on üksikud erandid või suisa eksitused. Seejärel hakkas aga saatemeeskond saama robinal teateid inimestelt, kes said miljonitesse ulatuva kalkulatsiooni. Sestap jätkas "Pealtnägija" teemakajastust ka sel nädalal.