X!

Riik lubaks kuritegelikku vara konfiskeerida süüdi mõistmata

Eesti
Süüdimõistva otsuseta kuritegelikku vara konfiskeerides ei tohi inimest kurjategijaks nimetada, ka vihjamisi mitte. Pildil Tallinna Sadama kohtuprotsessi algus.
Süüdimõistva otsuseta kuritegelikku vara konfiskeerides ei tohi inimest kurjategijaks nimetada, ka vihjamisi mitte. Pildil Tallinna Sadama kohtuprotsessi algus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna Sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad.

See oli umbes kuus aastat tagasi, kui riigikohus otsustas vabastada korruptsioonis süüdistatud Edgar Savisaare lõplikult kohtu alt. Tõdeti, et Savisaar on niivõrd haige, et kui ta ka süüdi mõistetaks, siis ei oleks tal võimalik karistust kanda.

Niisamuti ei mõistnud kohus kedagi süüdi pikale veninud Tallinna Sadama kohtuasjas. Seal otsustas kohus, et võimalikud korruptsioonikuriteod olid aegunud.

Euroopa Liidus kokku lepitud plaani järgi saaks tulevikus inimeste või ettevõtete vara konfiskeerida aga ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga.

See olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud.

Seni on nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt õnnestunud konfiskeerida vaid väike osa kuritegelikust tulust. Nii näiteks on ulatuslike kelmuste puhul vara ebaseaduslik päritolu selgelt tõendatav, kuid iga osaleja täpset rolli on juba keerulisem tõendada.

"Kui nüüd see vara on saadud kuriteo tulemusena, siis sellesama menetluse lõpetamise olukorras tähendaks see sisuliselt seda, et kuritegelik vara jääks ikkagi nende inimeste kätte, kes kuritegusid on toime pannud ja seeläbi rikastuksid. Protsess käib nii, et tuleb ära tõendada, kust see vara on pärit, et see on kuritegeliku päritoluga ehk kuriteo tulemusena saadud. Kui see on tõendatud, siis on võimalik seda vara ka konfiskeerida," selgitas justiits- ja digiministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Andreas Kangur.

Inimõiguste konventsioonis on kirjas, et igaüht, keda süüdistatakse kuriteos, peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud. Sama põhimõte on ka Eesti põhiseaduses.

Ka Kangur rõhutas, et niiviisi kuritegelikku vara konfiskeerides ei tohi inimest kurjategijaks nimetada, kas või vihjamisi.

"Euroopa inimõiguste kohus on selliseid asju lahendanud ja iseenesest leidnud, et niikaua, kui kedagi otseselt kurjategijaks ei nimetata, siis süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine ka Euroopa inimõiguste konventsiooni mõttes süütuse presumptsiooni ei riku," ütles Kangur.

Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

 

Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets ütles, et niisugune süüdimõistva kohtuotsuseta vara konfiskeerimine pole samas midagi ennekuulmatut.

"Paljudes Euroopa riikides on selline meede ammu olemas: Madalmaades, Belgias, Hollandis, Prantsusmaal. Mõned aastad on taoline norm olemas Rootsis. Eesti ei tee siin kuidagi pioneerisamme, vaid vastupidi, tegelikult sörgib sabas ja astub praegu kuritegevusega võitlemiseks samme, mis on edumeelsemates riikides juba astutud," rääkis Lehesmets.

Eesti käib seega teiste Euroopa Liidu riikidega ühte jalga, võttes vastu niinimetatud varalise mõjutamise direktiivi. Õigupoolest on Eesti juba hilinemas, sest teiste riikidega sai kokku lepitud, et seadus võetakse vastu novembri lõpuks.

"Ega see eelnõu väljatöötamine ei ole meile kergelt tulnud. Osad lahendused, mis ma saan aru, et paljudes Euroopa riikides on tänaseks juba küllaltki üldaktsepteeritavad, on meie jaoks siiski küllaltki radikaalsed," sõnas Kangur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

07:54

Politico: EL on loobumas plaanist jõuda eelarves aastavahetuseks kokkuleppele

07:50

Norstati peaministriuuring: Kõlvart edestab napilt Reinsalu, Läänemets Michalit

07:24

Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

07:18

Trammijuht: TLT ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid

06:57

Riik lubaks kuritegelikku vara konfiskeerida süüdi mõistmata

06:55

FT: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist

05:55

Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis

14.10

Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

14.10

Paide alistas kümnekesi lõpetanud Tammeka lisaminutitel löödud väravast

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

14.10

Sõja 1694. päev: Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

14.10

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

14.10

Eesti hoiab töökorras Venemaa kasutatavat gaasitoru

14.10

FBI: direktor Kash Patel ei viibi Venemaal Uuendatud

14.10

Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitsidesüsteemile

14.10

Riigikogu opositsioon esitab valitsusele umbusaldusavalduse

14.10

Trump lubas Gröönimaal alustada ulatuslikke maavarade otsinguid

14.10

Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

14.10

Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu

14.10

Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa teraseeksporti

ilmateade

SPORT

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

14.10

Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

14.10

Paide alistas kümnekesi lõpetanud Tammeka lisaminutitel löödud väravast

14.10

Võrkpalli Balti liigades pannakse pallid mängu

loe: kultuur

14.10

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

14.10

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

14.10

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

loe: eeter

14.10

"Pealtnägija": Eesti kodanik maksis armastuse eest vabadusega

14.10

"Pealtnägija": kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene?

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

14.10

Mullateadlane: sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud

Raadiouudised

14.10

Päevakaja (14.10.2026 18:00:00)

14.10

Spetsialistide puudus viib Ahtme psühhiaatriahaigla sulgemiseni

14.10

Narva piirijärjekorda haldav ettevõte küsib raskuste tõttu tegevustoetust

14.10

Põlvas uuritakse põhjavee kasutamist uutes küttelahendustes

14.10

Raadiouudised (14.10.2026 15:00:00)

14.10

Raadiouudised (14.10.2026 12:00:00)

14.10

Narva volikogu maksab eelmistele juhtidele osa saamata palgast

14.10

Trumpi diislilepe pälvib pahameelt nii kodupartei kui demokraatide ridadest

14.10

Päästeamet testib taas ohuteavitust

14.10

Riigikogu lubab 16-aastased noored europarlamenti valima

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo