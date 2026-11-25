Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas teisipäeval, et riigid võivad migrante lähteriikidesse tagasi saata, kuid peavad tagama kaitse ebainimliku ja alandava kohtlemise eest.

Euroopa tähtsaim inimõiguste kohus otsustas, et riikidel on õigus kontrollida välismaalaste sisenemist oma territooriumile ka siis, kui rännet kasutatakse relvana.

Samas rõhutas kohus, et riigid peavad siiski tagama migrantide kaitse ebainimliku või alandava kohtlemise eest. Näiteks peavad riigiasutused ka rändesurve järsu kasvu korral tuvastama inimesed, keda ohustab tagasisaatmisel kannatused ja väärkohtlemine.

Need inimesed jagunesid kahte rühma: ilmselgelt haavatavad inimesed (näiteks vanuse, halva tervise või puude tõttu) ning need, kellel oli konkreetne põhjus väita, et tagasisaatmine seaks nad tegelikku ja vahetusse väärkohtlemise või surma ohtu.

Kohus leidis, et Euroopa inimõiguste konventsiooni 3. artiklit (mis keelab ebainimliku ja alandava kohtlemise) rikuti juhtudel, kui kaebajad kuulusid ühte neist kahest rühmast, ning ei rikutud siis, kui nad neisse ei kuulunud.

Otsus on keerukas, sest see puudutab Afganistani, Iraagi ja Kuuba kodanike sisenemist Euroopa Liidu liikmesriikidesse Poolasse, Lätti ja Leetu aastatel 2021–2022.

Toona kestis Valgevene ja EL-i idapoolsete liikmesriikide vahel piirikriis ning Valgevenet süüdistati rändekriisi kunstlikus tekitamises, et Euroopa Liidule survet avaldada.

Valgevene korraldas eri kolmandate riikide kodanike saabumise oma territooriumile ja suunas nad seejärel EL-i piiridele.

Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördunud migrantide sõnul takistati neil vägivaldselt EL-i sisenemast, jättes nende varjupaigataotlused läbi vaatamata, ning rikuti sellega nende inimõigusi.

"Rände instrumentaliseerimise olukorras ei kujuta välismaalase tagasisaatmine rännet instrumentaliseerivasse riiki iseenesest 3. artikli rikkumist," märkis kohus pressiteates.

Kohus mõistis Poolalt, Lätilt ja Leedult välja hüvitise selle eest, kuidas nad EL-i ja Valgevene välispiiril migrante kohtlesid.

Amnesty mõistis otsused hukka

Inimõigusorganisatsioon Amnesty Internationali hinnangul on inimõiguste kohtu otsused laastav hoop absoluutsele piinamise keelule.

"Need otsused annavad laastava hoobi õiguskindlusele ja inimõiguste kaitsele piiridel, mille tagab Euroopa inimõiguste konventsioon. Otsused piiravad konventsiooniga tagatud absoluutset kaitset vaid inimestega, kes suudavad näidata ilmselget haavatavust või vahetut ohtu. Seda hoolimata asjaolust, et konventsioon sätestab sellised õigused – näiteks piinamise keelu – absoluutsena ja kohus ise tunnustab seda," sõnas Amnesty Internationali strateegilise kohtuvaidluse juht Mandi Mudarikwa.

Mudarikwa sõnul tähistavad otsused ohtlikku kõrvalekaldumist kohtu pikaajalisest seisukohast, mille järgi ei tohi tõendamisnõuded takistada inimestel saada kaitset piinamise ja muu keelatud kohtlemise eest. "Ükski riikide ees seisev raskus ega isegi eriolukord ei vabasta neid inimõigustealastest kohustustest," lausus ta.

"Taaskord langevad rassistatud migrandid ja pagulased järjestikuste õiguste rikkumiste ohvriks. Esmalt väärkohtles neid Valgevene ja nüüd jäävad nad ilma õiglusest. See on sünge päev pagulaste ja migrantide õigustele Euroopas ning terav meeldetuletus üha süvenevast lõhest Euroopa inimõigustealaste lubaduste ja tegude vahel," märkis Mudarikwa.

Tema sõnul ei anna need kohtuotsused riikidele rohelist tuld inimeste õigustest piiridel mööda hiilimiseks. "Nagu kohuski tunnistas, seob riike endiselt rahvusvaheline inimõiguste- ja pagulasõigus, sealhulgas õigus taotleda varjupaika."