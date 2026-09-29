Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani haare Hormuzi väina üle nõrgeneb ning Lähis-Ida naftaeksport näitab taastumise märke. Samal ajal kasvab oht, et Iraan võib oma positsiooni tugevdamiseks valida sõjalise eskaleerimise tee ning naftahinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel.

USA merevägi tõrjub üha edukamalt Iraani rünnakuid ning üha rohkem tankereid saab läbida Hormuzi väina. Andmeid jälgivate ettevõtete andmetel taastus Lähis-Ida toornafta eksport sel kuul peaaegu sõjaeelsele tasemele, vahendas The Wall Street Journal.

Sel kuul kasvas Lähis-Ida tootjate toornafta eksport Hormuzi väina ja alternatiivsete marsruutide kaudu peaaegu 13 miljoni barrelini päevas. See on kõrgeim tase alates veebruarist, mil piirkonnast eksporditi ligi 19 miljonit barrelit päevas.

Saudi Araabia on osaliselt taastanud ka kahjustada saanud ida-lääne suunalise naftajuhtme töö. Seevastu muutub Iraani olukord üha keerulisemaks, sest islamiriik ei saa blokaadi tõttu endiselt Hormuzi väina kaudu naftat eksportida.

Andmefirma Kpler hinnangul võivad blokaadist väljapoole jäänud naftavarud ammenduda oktoobri keskpaigaks, mis jätaks Iraani ilma olulisest tuluallikast ja süvendaks majanduslikku survet.

Septembri alguses oli avamerel asuvate tankerite pardal ligikaudu 29 miljonit barrelit Iraani toornaftat, kuid praeguseks on varu kahanenud umbes 15 miljoni barrelini

"Tõenäoliselt järgmise kahe nädala jooksul teevad nad oma viimased naftatarned Hiinasse ja siis pole neil enam midagi," ütles USA rahandusminister Scott Bessent pühapäeval telekanalile Fox News.

Iraani positsiooni järjepideva nõrgenemisega kasvab oht, et Teheran võib püüda oma mõjuvõimu taastada konflikti laiendamise kaudu. Võimalikeks sihtmärkideks võivad saada Pärsia lahe riikide sadamad, rafineerimistehased ja naftajuhtmed.

"See võib viia plahvatusohtlikuma olukorrani, kus nad peavad sellest ummikseisust väljumiseks ise provotseerima suuremat konflikti või sellele hoo sisse lükkama," ütles Chatham House'i Lähis-Ida programmi direktor Sanam Vakili.

Konflikti võimalik laienemine võib kahjustada ka maailmamajandust, mis on endiselt haavatav uute tarnehäirete suhtes.

"Kuna konfliktile ei ole saabunud otsustavat lõpplahendust, püsib naftahindade riskitasakaal jätkuvalt tõususuunas," ütles konsultatsioonifirma Capital Economics ökonomist Hamad Hussain.

USA tunneb end siiski praegu enesekindlalt ning Trumpi administratsioon lükkas möödunud reedel tagasi Iraani uue relvarahuettepaneku. Ettepaneku kohaselt oleks Hormuzi väin täielikult avatud ning USA lõpetanud mitmeks päevaks Iraani sadamate blokaadi.

Praeguse seisuga näib, et Iraani rünnakud laevade vastu Hormuzi väinas on vaibunud. Briti mereturbeagentuuri UKMTO teatel ei olnud möödunud pühapäevale eelnenud 72 tunni jooksul Hormuzi väinas registreeritud ühtegi kinnitatud rünnakut ega vahejuhtumit. Oht siiski püsib ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ulatus teisipäeva pärastlõunal ligi 104 dollarini barreli kohta.