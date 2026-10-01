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WSJ: USA sanktsioonid jätsid kümned Iraani tankerid Aasia vetesse lõksu

Välismaa
Igapäevaelu Iraani pealinnas Teheranis
Igapäevaelu Iraani pealinnas Teheranis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Välismaa

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel jäid kümned Iraaniga seotud tankerid USA sanktsioonide tõttu Aasia vetesse lõksu. USA blokaadi tõttu ei saa laevad Iraani naasta, samal ajal kui Aasia riikide sadamad keelduvad neid teenindamast.

Sri Lanka ranniku lähistel triivib ligi 20 tühja Iraani naftatankerit, millel hakkavad lõppema toidu-, kütuse- ja veevarud. Viimastel nädalatel on USA ametnikud avaldanud Sri Lankale ka survet, et takistada Iraani tankerite ja nende meeskondade varustamist.

"Sri Lanka asub ülemaailmse kaubanduse strateegilises sõlmpunktis, mis pakub nii tohutuid võimalusi kui ka nõuab valvsust. USA astus otsustavaid samme sanktsioonidest kõrvalehoidmise tõkestamiseks, jagades oma ekspertteadmisi Sri Lanka partneritega," ütles septembris USA suursaadik Sri Lankal Eric Meyer. 

Sri Lanka välisministeeriumi pressiesindaja Thushara Rodrigo tunnistas, et sanktsioonide all olevatel laevadel võivad toit, kütus ja vesi otsa saada.

Ka Malaisia ranniku lähedal triivivad sihitult Iraaniga seotud tankerid, kuna Trumpi administratsioon rakendab karmi strateegiat, et sundida Iraani kuude pikkuseks veninud konfliktis tegema järeleandmisi. 

Washington on hoiatanud, et laevade abistamise eest võivad ettevõtteid ja teenusepakkujaid oodata teisesed sanktsioonid. USA tahab nii takistada Iraani nafta eksporti Hiinasse. 

USA välisministeerium teatas, et USA jätkab Iraani ebaseadusliku naftakaubanduse tõkestamist. Iraani-vastase karmi liini pooldajate hinnangul võib tankerite varustajate sihikule võtmine suurendada Iraani naftat vedavate laevade teenindamisega seotud kulusid.

Analüütikute hinnangul saab lähinädalatel otsa ka viimane osa Iraani naftast, mis ootab avamerel veel ostjatele üleandmist.

"Detsembriks langeb Iraani tulu nulli," ütles andmefirma Kpler analüütik Homayoun Falakshahi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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