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Saudi Araabia pidi huthide rünnakute tõttu tühistama mitu suurüritust

Välismaa
Saudi Araabia pealinn Ar-Riyad
Saudi Araabia pealinn Ar-Riyad Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FAYEZ NURELDINE
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saudi Araabia pidi Jeemenis tegutsevate huthi mässuliste rünnakute tõttu tühistama mitu rahvusvahelist suurüritust. Ära jäetud ürituste hulka kuuluvad Euroopa Liidu ja Pärsia lahe riikide tippkohtumine ning spordivõistlused.

Euroopa Ülemkogu teatas, et 24. oktoobriks Saudi Araabiasse kavandatud EL-i ja Pärsia lahe riikide juhtide tippkohtumine on edasi lükatud.

Tippkohtumisel oleks arutatud muu hulgas kaubandusleppe sõlmimist EL-i ja kuuest riigist koosneva koostöönõukogu vahel.

Julgeolekuolukorra tõttu on edasi lükatud mitu spordivõistlust, sealhulgas golfiturniir ja tenniseturniir. Vormel 1 lükkas Saudi Araabia etapi algselt aprillist novembrisse, kuid ametnike sõnul jääb võistlus riigis siiski ära.

Saudi Araabias peaks 2027. aasta jaanuaris toimuma jalgpalli Aasia karikaturniir, kuid Aasia Jalgpalliliidu juht teatas kolmapäeval, et organisatsioon ootab novembri lõpuni, enne kui otsustab, kas turniir toimub Saudi Araabias või viiakse üle mõnda teise riiki.

Samal ajal jätkavad huthid Saudi Araabia ründamist ning pealinna Ar-Riyadi rahvusvaheline lennujaam on endiselt suletud. Iraani toetatavate huthide korduvad rünnakud on nõudnud 18 inimese elu ja vigastanud enam kui 300 inimest.

Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas neljapäeval, et tulistas Mediina kohal alla ballistilise raketi. Samuti teatas koalitsioon droonide allatulistamisest naftarikkas idaprovintsis.

Huthide esindaja eitas Mediina ründamist. Linnas asub prohvet Muhamedi mošee, mis on islamiusuliste jaoks tähtsuselt teine püha paik Meka Suure mošee järel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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