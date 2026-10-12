Huthid seavad ohtu Saudi Araabia tulevikuambitsioonid

Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huthide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid.

Huthide rünnakud on tekitanud tõsist kahju, tabamuste hulka kuuluvad muu hulgas Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi lennujaam ja naftataristu.

Konflikt ohustab Saudi Araabia majanduse mitmekesistamise plaane, mille eesmärk on vähendada sõltuvust naftast ning arendada turismi, tehnoloogiat ja tehisintellekti. Sõjaga seotud kulud suurendavad kuningriigi eelarvepuudujääki ning majanduskasv võib aeglustuda.

Konflikti mõju on tunda kogu maailmas, kuna Saudi Araabia on üks tehnoloogiatööstuse ja tehisintellektiprojektide peamisi rahastajaid. USA president Donald Trump andis seetõttu märku, et võib liituda Saudi Araabia rünnakutega huthi mässuliste vastu.

Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et huthid ohustavad nii Punase mere laevaliiklust kui ka Saudi Araabia naftaekspordi alternatiivseid marsruute. Samal ajal on pealinn Ar-Riyad muutunud lahinguväljaks, kus inimesed otsivad varju ja linnas kärgatavad plahvatused.

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel liigub 41-aastane kroonprints Mohammed bin Salman hästi kindlustatud paleede vahel. Teda valvab hoolikalt valitud turvameeskond ning viimati ilmus ta avalikkuse ette möödunud teisipäeval.

"Saudi Araabia juhil on vähe häid valikuid alles. Igasugune sõjaline vastus riskib süvendada asümmeetrilist konflikti, milles huthid on näidanud, et neil on võime tekitada märkimisväärset ja ka sümboolset kahju," ütles Pärsia lahe ekspert Kristian Coates Ulrichsen.

Samal ajal on välisinvesteeringute maht riiki vähenenud ja mitmed suured arendusprojektid peatatud. Nende hulka kuuluvad ulmeline Neomi linn, Riyadhis kavandatav hiiglaslik kuubikujuline hoone ja kõrbesuusakuurort. Nende projektide kogumaksumus ulatub triljonitesse dollaritesse.

Välisinvesteeringud vähenesid aasta kahes esimeses kvartalis ja jäävad bin Salmani 2030. aasta eesmärgist tublisti maha. Kuningriik võib kaotada ka võimaluse kujuneda tehisintellekti keskuseks, kuna andmekeskused võivad sattuda rünnakute sihtmärgiks.

Jaanuaris loobus kõrberiik plaanist korraldada 2029. aasta Aasia talimänge. Samal ajal peab riik leidma viisi, kuidas viia edukalt läbi 2030. aasta maailmanäitus ja neli aastat hiljem toimuv jalgpalli maailmameistrivõistlus.

Saudi Araabia seisab nüüd keerulise valiku ees. Kas püüda saavutada rahu huthide ja Iraaniga, riskides oma mõjuvõimu ja heidutusvõime nõrgenemisega, või jätkata sõjalist pealetungi Jeemenis.

Allikate teatel pöördus Saudi Araabia sõjalise abi saamiseks oma liitlase Pakistani poole. Samal ajal otsib kuningriik kogu maailmast õhutõrjesüsteeme ja välismaiseid palgasõdureid.