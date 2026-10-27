"Impulss": Balil elav tervisenõustaja reklaamib soodavee tervendavat mõju

"Kas sa tahaksid päriselt terveneda ja nooreneda ja mitte liikuda haiguste suunas? Sinu keha vajab kõige enam hapniku kõrval aluselist vett, et see läheks rakutuuma sisse ja niisutaks sind piisavalt. Ja selleks on kõige parem viis teha kodus võluvett ja seda meie keha vajab poolteist liitrit päeva jooksul võlujoogi kõrval. Sa võta Himaalaja soola näpuotsaga, võta soodat näpuotsaga ja pane sisse sidrunimahla, mis on C-vitamiin," sõnas Krislin Kuuskemaa oma Instagrami videos.

Toitumisnõustaja Kaisa Kopliste sõnul on tegu aga toreda kihiseva etendusega.

"Üks on happeline, teine on aluseline. Hape ja alus neutraliseerivad teineteise ära. Tulemuseks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kehva maitsega nonsenss," lausus Kopliste oma sotsiaalmeedia videos.

Just Kopliste video tulemusel sattus Balil elav iluteenuseid ja tervisenõu andev Krislin Kuuskemaa oma "võluveega" ka Eesti meedia huviorbiiti.

"Paneme minu kui 42-aastase naisterahva ja Kaisa Kopliste pildid korraks kõrvuti. Ma soovitaks talle esialgu seda jooki jooma hakata, sest peale vaadates me teame ära, kui inimesel on paistetus. See on esimene soovitus. Kriitika kohta ütlen ma niimoodi, et tuleks hakata tegutsema mitte olles ainult kriitik. Kui vaadata nüüd Kaisa kontot, siis ta on ju ainult kriitiline. Ma soovitaks talle ühe retriidi läbi teha, vabastada traumasid, sest kriitika tähendab seda, et sul on enda sees valu," ütles Kuuskemaa.

Ajakirjanik Taavi Eilat uuris Kuuskemaalt, kas "võlujoogi" tarbimine võib olla kuidagi kahjulik.

"Absoluutselt mitte. Palun vaadake, ma ei saa teile öelda, kust see tuleb (näitab uuringu pabereid - toim), aga ma võin teile selle saata. Siin on ju tegelikult uuringud kõik tehtud. Me räägime sellest, et kui inimene joob päevas Coca-Colat ja kohvi ning nad on nii happelised ja kui ta nüüd äkitselt saab soodat, mis ta neutraliseerib, mis teeb ta tegelikult kusihappega aluseliseks... Ta saab lõpuks vett ja ta kuulab. Ta joob seda poolteist liitrit ja siis ta joob seda võlujooki, kus on kurkum, kus on ingver, siis on ta asendanud... 80 protsenti eestlastest on põletikulises seisundis, nad ei saagi... Ja nüüd äkki mina pakun siis sellist jooki. Kui Circle K reklaamib hommikusöögiks kohvi ja Marsi šokolaadi kolme euroga, siis mina ütlen, et jooge ingverit ja saan kriitikat, sest proua Kopliste ei ole suutnud ise natukene ka võtta põletikku maha," ütles Kuuskemaa.

"Ma lihtsalt ütlesin välja selle, mida mõistlik inimene niikuinii teab. Ma arvan, et see, et keegi sirge näoga räägib tuhandetele inimestele internetis, et nende tervis saab korda, kui nad joovad soodat ja sidrunimahla, ei tundu mulle okei," lausus Kopliste.

Lisaks "võlujoogile", mida igaüks saab kodus tasuta valmistada, propageerib Krislin Kuuskemaa elu Balil, kus ta ise on viimased neli aastat elanud, ning reklaamib oma iluteenuseid. Samas on tarbijakaitse varem avalikult hoiatanud Kuuskemaaga seotud ettevõtte eest.

"Kiireid lahendusi ei ole – tuleb minna trenni, juua vett, magada, teha meditatsiooni, tegeleda enda hingemaailmaga. Saada aru, et aju ei ole see, kes tegelikult infot tohib ainult anda... Aju – sa annad talle veini ja suhkrut õhtul, tal on hommikul depressioon. Eraldage need kaks asja! Aga ta jõi õhtul veini ja vaatas, et Kuuskemaa ei vasta ja ma panen kohe tarbijakaitsesse üles," lisades, et alkohol tekitab inimeste sisse traumat.

"Soov aidata inimesi on siin väga suur ja kui te ühe korra Balil ära käite, mida ma väga soovitan elu jooksul... See on pikaealisuse meka. See tähendab seda, et siin on arstid, kes ei kirjuta tablette. 830 000 tabletti kirjutati välja antidepressanti. Mis teil on seal? Istume maha, teeme meditatsiooni. Tulge retriiti!" sõnas Kuuskemaa.

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