Kell 20 "Impulsis": kuidas orienteeruda toidumaailmas ja süüa tervislikult?

Tänane ETV saade "Impulss" analüüsib toidumaailma ning ostjat eksitavaid reklaame, kuna üha enam püüavad poelettidel tarbija tähelepanu kõlavad turundusloosungid.

Saates arutlevad erakokk Jana Guzanova, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tillman, personaaltreener ja toitumisnõustaja Sander Hüdsi, reklaamiettevõtja Urmas Villmann ja põllumajandus- ja toiduameti toiduohutuse valdkonna juht Triinu Allika.

"Impulss" algab ETV-s kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.