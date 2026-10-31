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Järvamaal avati eraalgatuslik loodushariduskeskus

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Keskkonnaameti mitme loodusmaja sulgemise järel luuakse looduskeskusi eraalgatusel. Järvamaal, Karinu külas, Tenno talu ümberehitatud laudahoones avati loodushariduskeskus - Tenno looduskool.

Vabaühendus Tenno Matkad korraldab seal looduskoolitusi kõikidele vanuserühmadele.  

"Kui meil varem oli laagriplats, matkarajad ja kasutasime siis seda Eesti loodust, siis nüüd on meil päris oma õppeklass koos selle ümber kuuluvaga. On tualetid, ladu, kus me saame enda varustust hoida," ütles Tenno looduskooli matkajuht Andreas Sapas.

"Me ise tahaksime Tenno looduskoolina olla Kesk-Eestis keskkonnahariduse kandjateks, kes nii noortele kui ka vanematele kogu elukaare üleselt kutsuvad neid tagasi loodusesse ja tutvuma loodusega," lausus Sapas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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