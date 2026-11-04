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Jüristo: tipptegijate lahkumine Reformierakonnale hea uudis ei ole

Eesti
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Mitme Reformierakonna tipp-poliitiku riigikogu valimistelt kõrvale jäämine parteile kindlasti hea uudis ei ole ning seetõttu oleks ülioluline kaitseminister Martin Heremi Reformierakonna ridades kandideerimine, ütles SA Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.

Septembrikuus teatas oma poliitikast lahkumisest Andres Sutt, kes on olnud nii IT- ja ettevõtlusminister kui ka energeetika- ja tööstusminister. Viimase kahe nädala jooksul on aga lausa kolm Reformierakonna tipp-poliitikut teatanud, et seekordsetel riigikogu valimistel nad ei kandideeri. Need on endine haridusminister Liina Kersna, Maris Lauri, kes on olnud nii rahandusminister kui ka justiitsminister kui ka haridusminister ning viimasena pikaaegne kaitseminister Hanno Pevkur.

"Kui Pevkur tegi eelmistel valimistel Reformierakonna kuuenda tulemuse umbes 6500 häälega, siis Kersna ja Lauri olid mõlemad 4000 ümber ja Sutt oli 3300 häält. Kui siia kõrvale panna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu eelmise korra tulemus, siis see oli veidi alla 4500. See näitab lihtsalt seda suurusjärku," ütles Jüristo ERR-ile.

Reformierakonna ootus ja lootus on, et nende bränd kannab selle välja. Kui vaadata reitingunumbreid, siis need valijad, kes neil alles on, on ilmselt üsna bränditruud valijad. Ja kui ei ole ühte konkreetset nime, kelle poolt hääletada, siis äkki liigub see sõrm või pastakas nimekirjas allapoole ja leiab sealt järgmised, kuhu see panna," arutles ta.

Samas on tema sõnul konkreetse isiku efekt valimisolukorras päris tugev. "Ja kuna nad kõik on olnud ministritena nähtavad ja tuntud näod, siis ma ei kujuta ette, et see oleks kampaaniale vastu minnes hea uudis," kommenteeris Jüristo.

Jüristo ei osanud ennustada, mitu kohta riigikogus võib erakonnale tipptegijate lahkumine maksma minna.

"Reformierakonna jaoks nüüd muutub hästi kriitiliseks ikkagi kuidagimoodi Martin Herem nõusse saada kandideerima. Aga kui see oleks lihtne ülesanne olnud, siis me ilmselt oleksime sellest juba kuulnud," sõnas Jüristo.

Jüristo sõnul on Reformierakonnal julgeolekuvaldkonda kandideerijat vaja, eriti arvestades, et sotsiaaldemokraatidel katab seda valdkonda nüüd endine välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"See muutub Reformierakonna jaoks päris kriitiliseks, kuidas nad Pevkuri lahkumise katavad. Herem ministrina justkui seda katab, aga valimistel, kui ta erakonna nimekirjas ja selle kollase taustaga plakatite peal ei ole, siis temast on suhteliselt vähe abi Reformierakonna kampaania mõttes," ütles Jüristo.

Jüristo sõnul tingis tuntud reformierakondlaste taandumise just praegu ka asjaolu, et valimisnimekirjad on vaja lukku saada. "Seda teevad kõik erakonnad, mitte ainult Reformierakond. Kui siiamaani oli võimalik olla kahe vahel või et "ärme veel otsusta, arutame ja mõtleme", siis nüüd hakkab aeg otsa saama. Valikud on vaja ära teha. Kui üks inimene ei lähe, siis peab keegi tema koha täitma," lausus Jüristo.

Jüristo ei usu, et Pevkuri lahkumise taga võib olla asjaolu, et ta võis ilma jääda oma soovitud positsioonist valimisnimekirjas või ei saanud kandideerida soovitud valimisringkonnas.

Septembris kaitseministri kohalt tagasi astunud Hanno Pevkur teatas kolmapäeval, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja lahkub üldse poliitikast.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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