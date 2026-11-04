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Michal Pevkuri lahkumisest: keegi pole rauast

Eesti
Kristen Michal
Kristen Michal Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal tänas ametist lahkuvat Hanno Pevkurit tehtud töö eest ja nentis, et kuigi ta püüdis pikaaegset liitlast veenda jätkama, mõistab ta otsust, sest lakkamatu negatiivsus ja tigedad kommentaarid murravad lõpuks ka kõige tugevamad.

"Tänan Hannot tehtu ja aastate eest. Oleme olnud juba aastaid liitlased. Ta tegi ja jõudis palju, olles lojaalne ja aus meeskonnaliige. Püüdsin teda muidugi veenda mitte loobuma, eks me kõik läheme vahel inimlikult katki, kui ülekaalukalt vaid kohutavalt tigedaid kommentaare vastu vaatab ja ise tead, et asjata, kuid muuta ei saa. Keegi pole ju rauast," lausus peaminister.

Michal sõnas ka, et oli Pevkuri palju emotsionaalselt toeks ning palus seda ka oma meeskonnalt.

"Inimlikult mõistan teda hästi ja hoian talle pöialt, ta on hea mees ja on alati meeskonna osa," sõnas Michal.

Peaminister lisas ka, et Pevkuri kingad on suured täita, kuid uusi inimesi tuleb erakonda ajas juurde.

"Hanno ise kindlasti elab meie käekäigule kaasa ja nõu on ta kindlasti valmis andma," ütles Michal.

Kolmapäeval teatas septembris kaitseministri kohalt tagasi astunud Hanno Pevkur, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja lahkub üldse poliitikast. Pevkur otsib väljundit erasektoris ja on avatud pakkumistele väljaspool Eestit.

"Ma olen olnud 25 aastat poliitikas, 20 aastat omanud parlamendi mandaati, 12 aastat vabariigi valitsuse liikmena. See on väga pikk aeg. Ja selles hetkes, kui on neli kuud valimisteni, sa pead tegema otsuse, kas sa kandideerid või mitte. Mina kaalusin väga pikalt, väga tõsiselt seda, mis ma oma eluga tahan edasi teha, ja jõudsin järeldusele, et järgmistel valimistel ma ei kandideeri. Kuniks asjaolud selguvad, täidan ma rahvalt saadud mandaati parlamendis edasi," ütles staažikas reformierakondlane ERR-ile.

Toimetaja: Johanna Alvin

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