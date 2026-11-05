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Purga: agressorriike ei tohi rahvusvahelisse spordiliikumisse tagasi lubada

Eesti
Kultuuriminister Heidy Purga valitsuse pressikonverentsil
Kultuuriminister Heidy Purga valitsuse pressikonverentsil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga ütles, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei tohi Vene agressioonisõja jätkudes Ukrainas rahvusvahelisse sporti tagasi lubada ning seda lubavatel spordiorganisatsioonide rahastust tuleks piirata.

"Meie seisukoht on jätkuvalt ühene ja selge. Venemaa agressioonisõja jätkudes ei tohi Venemaa ega Valgevene sportlasi, treenereid, kohtunikke ja ametnikke rahvusvahelisse spordiliikumisse tagasi lubada, kuna sport pole väärtusneutraalne," ütles Purga valitsuse pressikonverentsil.

"Agressorriikide naasmine lipu, hümni ja riikliku sümboolikaga normaliseeriks sõda ning annaks neile kindlasti propagandavõidu," lisas ta.

Purga sõnul on eesmärk, et Los Angelese 2028. aasta olümpiamängudeni Vene ja Valgevene sportlaste osalemine toimuks vaid individuaalaladel ja neutraalse lipu all, ilma Venemaa või Valgevene riiklike sümboliteta.

Purga rääkis, et seoses Euroopa Ülemkogul vastuvõetud järeldustega on nüüd arutelu all viisapiirangud Vene ja Valgevene sportlastele ning rahvusvahelistel spordivõistlustel osalemine ainult ilma rahvusliku sümboolikata.

"Eesti toetab koos partneritega Euroopa Liidu rahastuse piiramist spordiorganisatsioonidele, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. Me oleme spordiringkondades seda teemat aktiivselt üleval hoidnud, oleme olnud pidevas suhtluses teiste riikidega ja algatanud arutelusid Euroopa Liidu spordiministritega," lausus Purga.

"Eestis kehtiv põhimõte tähendab, et meie neid sportlasi enda riiki ei luba. Seetõttu ei saa ka Eestis toimuda võistlusi, mille osalemistingimuseks on nende sportlaste lubamine," sõnas ta.

"See sõnum peab olema kindlasti järjepidev - piirangud kehtivad kuni Venemaa ja Valgevene naasevad rahvusvahelise õiguse põhimõtete ning oma kohustuste täitmise juurde," ütles Purga veel.

Purga sõnul arutatakse Euroopa Liidu spordiministrite nõukogul seda teemat ja võimalikke sanktsioone juba novembri viimasel nädalal. Ta lisas, et selle teemaga saab veel tegeleda ka jaanuaris Tallinnas toimuval Ukraina ülesehituse konverentsil.

"Eesti koos partnerriikidega on saatnud Euroopa Komisjoni spordi eest vastutavale volinikule [Glenn] Micallefile ettepaneku jätta Erasmus+ ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele," lausus Purga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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