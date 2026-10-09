Arendajad tunglevad Lüganuse vallas oma projekte ellu viima

Lüganuse vallas laiendavad oma põlevkivikaevandusi VKG ja Kiviõli Keemiatööstus, riik soovib valda teha kaks kaitsetööstusparki, piirkonda planeeritakse nii tuumajaama kui ka VKG paetoodete tehast. Lüganuse valla piiridesse jääb ka suur osa Tallinna-Narva maanteele kavandatavast uuest Haljala-Kukruse teelõigust, mille planeering avalikustatakse esmaspäeval. Ning lisaks tunnevad valla vastu väga aktiivselt huvi ka erinevate tuuleparkide eestvedajad, ütles Lüganuse vallavolikogu esimees Mart Kivistik.

"Meil hetkel on viis detailplaneeringut, neli eriplaneeringut ja üks on kehtestatud – Evecon Energia oma. Tegelikult on see meeletu koormus meie väikese omavalitsuse suhtes. Alguses oli neid ju algatatud rohkem kui 160 positsiooni. Reaalselt ma arvan, et see arv jääb saja juurde, et nii paljud asukohad kukuvad ära," rääkis Kivistik.

Lüganuse vallast tuuleparke rajada sooviva Varja Windfarmi juhatuse liikme Gregor Raudvere sõnul on Lüganuse eelis soodne asukoht ja kohalike väike vastuseis.

"Lüganuse vallas on, ma ütleks, elanike meelsus kindlasti üks teema, mis räägib nende kasuks, seda on ka palju mujal räägitud. Aga Lüganuse vallas on ka väga head tuuleolud, Lüganuse vallas on Püssi alajaam, mis on üks suuremaid sõlmalajaamasid Eestis ja on palju vaba maad ja inimesed, kes on valmis oma maale tuulikuid lubama püstitada," rääkis Raudvere.

Vallale tähendab erinevate tööstuste huvi, et menetlustes ujuvamaks korraldamiseks on vaja kaasata lisatööjõudu, tõdes vallavolikogu esimees Kivistik.

"See on päris suur ressursikulu igasugustele päringutele asjadele vastamine, mis selle kõigiga kaasas käib. Meil on selles mõttes lisatöökohad loodud," ütles Kivistik.

Erinevates menetlustes on jäänud vallavolikogu esimeest häirima asjaolu, et mõjusid hindavad eksperdid vaatavat protsesse pigem arendaja kui kohaliku elaniku vaatenurgast.

"Ma ütleksin enda koha pealt, kuna ma olen palju nendele koosolekutel käinud, siis eksperdid võiksid sisuliselt rohkem selgitada ja ettekande võiksid paremad olla, rohkem ettevalmistatud erapooletult," leidis Kivistik.

Lüganuse vald sündis Lüganuses, Sonda ja Maidla valla ning Püssi ja Kiviõli linna liitumisel. Vallas elab peaaegu 8000 elanikku, neist enamikul on kodukohaks Kiviõli linn.