Galerii: EKRE volikogu esimeheks valiti tagasi Evelin Poolamets

Lisaks Evelin Poolametsale,kandideerisid esimehe kohale Küllo Kingo ja Mart Kallas.

Evelin Poolamets on senine volikogu esimees, riigikogu liige, EKRE juhatuse liige ning samuti ERR-i nõukogu liige ja Vinni vallavolikogu esimees. Ettevõtja Küllo Kingo on EKRE Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna esimees. Mart Kallas on EKRE juhatuse liige ja Lääne-Tallinna ringkonna esimees.

Aseesimeheks kandideerisid põline meremees Riho Nüüd Ida-Tallinna ringkonnast, kohalik poliitik Enn Sarv Mulgimaalt ja õpetaja Külli Lumi Pärnumaalt.

"Tänane valitsus ei oma enam mandaati ja sisuliselt legitiimsust mittemillegi otsustamiseks. Muu hulgas tänane riigikogu ei tohiks ära valida presidenti. Samamoodi ei tohiks tänane riigikogu panna paika näiteks järgmist õiguskantslerit. Presidendivalimised peaksid meil olema otsevalimised, aga kui ei ole otsevalimised, siis tuleks igal juhul presidendivalimised korraldada valijameeste kogus. Sest valijameeste kogu on vähemalt poolest saadik kohalike omavalitsuste esindajatega ja kohalike omavalitsuste valimised olid meil aasta tagasi. Ehk see on palju värskem mandaat kui on riigikogul. Me soovime, et tänane riigikogu ei valiks ära presidenti, vaid see otsustamine tuleb anda rahvale," rääkis EKRE esimees Martin Helme.