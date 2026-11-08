X!

"Ukraina stuudios" kell 20 Toomas Tõniste ja Liis Mure

Eesti
Eesti

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonel Toomas Tõniste ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure.

Venelased panid toime järjekordse sõjakuriteo - Komõšuvahha külas Zaporižžja oblastis ründasid nad suure liugpommiga koolimaja, kuhu olid kogunenud humanitaarabi ootavad tsiviilisikud. Samal ajal on nende kaotused rindel juba mitme kuu jooksul suuremad, kui nad uusi võitlejaid värvata jõuavad. Rindesündmustest teeb kokkuvõtte kolonel Toomas Tõniste.

Vahevalimistel USA-s pidi president Trump alla neelama suure kaotuse. Kuidas see mõjutab tema Ukraina- ja Venemaa poliitikat ning kas lahenduste otsimisel sõja lõpetamiseks on tõesti oodata mingisugust läbimurret, nagu USA president neljapäeva öösel vihjas? Neid teemasid kommenteerib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure. Saatejuht on Epp Ehand. Toimetaja Peep Kala, režissöör Eliise Siidirätsep, produtsent Tiina-Mari Koljak.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:04

Taanlane uuendas Floridas täispika Ironmani maailmarekordit

18:52

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:46

Eesti sõjamuuseumis toimus isadepäeva pannkoogihommik

18:38

Poola tulistaja tappis enne masstulistamist ka oma vanemad ja õe

18:36

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis jäi Islandi vastu tagaajaja rolli Uuendatud

18:34

Poliitikud on eriarvamusel, kuidas leida tervishoidu lisaraha

18:32

Kullas tuli Tampere superkrossil teiseks

18:25

Päevakaja (08.11.2026 18:00:00)

17:56

Eesti tennise aastalõputurniiri võitsid Ink ja Malõgina

17:55

Euroopa tippgrantide sõel tiheneb, Eesti kaalub teadlastele lisatuge

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07.11

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest Uuendatud

08:39

Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

07.11

Polaarpööris hakkas nõrgenema ootamatult vara

13:52

Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

10:17

Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

07.11

ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

07.11

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

07:32

Riigikontroll: Eesti inimeste omaosalus tervishoiukuludes ületab Euroopa keskmist

07.11

Eisenkot sai ülesande moodustada uus Iisraeli valitsus

07.11

Politsei tabas Tallinnas kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

ilmateade

SPORT

19:04

Taanlane uuendas Floridas täispika Ironmani maailmarekordit

18:36

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis jäi Islandi vastu tagaajaja rolli Uuendatud

18:32

Kullas tuli Tampere superkrossil teiseks

17:56

Eesti tennise aastalõputurniiri võitsid Ink ja Malõgina

loe: kultuur

16:04

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

14:16

Pildid: Hobusepea galeriis avati näitus "Algaja õnn"

12:12

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Gradiva", "Punker" ja filmiklassika

12:11

Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

loe: eeter

15:08

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

13:15

Marko Matvere: iga vanem soovib, et lapsel läheks paremini kui tal endal

11:38

Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

10:48

Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

Raadiouudised

07.11

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

07.11

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

07.11

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

07.11

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

07.11

Tervishoiukulude omaosalus on Eestis võrreldes Euroopa keskmisega liiga suur

06.11

Päevakaja (06.11.2026 18:00:00)

06.11

Eesti Energia suurkoondamine hoogustab elanike lahkumist Ida-Virumalt

06.11

Omavalitsused ei taha võlanõustamiskohustust

06.11

Raadiouudised (06.11.2026 15:00:00)

06.11

EMO-arst: kergema tervisemure korral tasub alustada perearsti nõuandeliinist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo