"Ukraina stuudios" kell 20 Toomas Tõniste ja Liis Mure

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonel Toomas Tõniste ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure.

Venelased panid toime järjekordse sõjakuriteo - Komõšuvahha külas Zaporižžja oblastis ründasid nad suure liugpommiga koolimaja, kuhu olid kogunenud humanitaarabi ootavad tsiviilisikud. Samal ajal on nende kaotused rindel juba mitme kuu jooksul suuremad, kui nad uusi võitlejaid värvata jõuavad. Rindesündmustest teeb kokkuvõtte kolonel Toomas Tõniste.

Vahevalimistel USA-s pidi president Trump alla neelama suure kaotuse. Kuidas see mõjutab tema Ukraina- ja Venemaa poliitikat ning kas lahenduste otsimisel sõja lõpetamiseks on tõesti oodata mingisugust läbimurret, nagu USA president neljapäeva öösel vihjas? Neid teemasid kommenteerib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure. Saatejuht on Epp Ehand. Toimetaja Peep Kala, režissöör Eliise Siidirätsep, produtsent Tiina-Mari Koljak.