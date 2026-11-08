X!

Pariis: Euroopa on USA vahendatud Ukraina kõnelustel esindatud

Välismaa
Jean-Noël Barrot.
Jean-Noël Barrot. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Euroopa on esindatud Abu Dhabis toimuvatel USA vahendatud kõnelustel, mille eesmärk on lõpetada Vene-Ukraina sõda, teatas Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot pühapäeval.

"Eurooplased on esindatud ning Prantsusmaa osaleb neil kõnelustel Abu Dhabis," ütles välisminister Jean-Noël Barrot raadiojaamale RTL.

USA president Donald Trump on tekitanud hirme oma riigi kursimuutusest Kremli suunas, ennustades väga suurt lepet Venemaaga, mis ei hõlma mitte ainult Ukraina sõda, vaid kogu Euroopat.

Seni on teisipäevaks ja kolmapäevaks kavandatud kõnelusi käsitletud Ukraina, Venemaa ja Ühendriikide ametnike, mitte riigijuhtide, kolmepoolse kohtumisena.

Osalejate isikuid ei ole avalikustatud.

Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski on selgelt väljendanud soovi kaasata protsessi Euroopa liitlasi, on Venemaa andnud mõista, et Euroopa esindajatele laua taga kohta ei ole.

Barrot märkis, et varasemad arutelud on toimunud mõnikord ilma eurooplasteta ja mõnikord nendega, kuid seekord nad osalevad.

Ta lisas, et Prantsusmaa on kohal ja tagab, et Euroopa hääl oleks kuuldav.

USA, Euroopa, Ukraina ja NATO ametnikud kohtusid neljapäeval enne Abu Dhabi kõnelusi Brüsselis.

NATO pressiesindaja sõnul püüti edendada õiglast ja kestvat lahendust Ukraina sõjale.

USA presidendi saadik ja väimees Jared Kushner osales Brüsseli kohtumisel videoühenduse teel. Ta ütles, et Ühendriigid töötavad laiema Euroopa julgeolekuarhitektuuri kallal, mis aitab luua tingimused püsivaks rahuks.

Euroopa liitlased suhtuvad Ameerika lähenemisviisi ettevaatlikult, kuna nad on pikka aega tagasi lükanud Moskva soovi Euroopa julgeolekuarhitektuur ümber kirjutada.

Enne 2022. aastal Ukrainas sõja alustamist esitas Kreml NATO-le ultimaatumi, mis sisaldas nõudmist alliansi vägede väljaviimiseks Ida-Euroopast. Allianss lükkas selle tagasi.

Kushner ütles neljapäeval, et Washington kavatseb Abu Dhabi kõneluste käigus tihedalt konsulteerida Euroopa partneritega ning kui edu saavutatakse, on eesmärk liikuda laiema mitmepoolse formaadi suunas nende otsesel osalusel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:20

Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

16:47

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

16:18

Pariis: Euroopa on USA vahendatud Ukraina kõnelustel esindatud

16:13

Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

16:04

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

15:44

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

15:29

Helme: õigete valikutega saame viia palgad ja pensionid tõusule

15:22

Jaapani üksiksõitjad tegid Hiina GP-etapil puhta töö

15:08

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

14:59

Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07.11

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest Uuendatud

07.11

Polaarpööris hakkas nõrgenema ootamatult vara

08:39

Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

13:52

Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

07.11

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

10:17

Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

07.11

Tuumajaama planeeringus jäi sõelale kolm võimalikku asukohta

07.11

ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

07.11

Sõja 1718. päev: Venemaa kasutas Ukraina ründamiseks Põhja-Korea rakette Uuendatud

07.11

Eisenkot sai ülesande moodustada uus Iisraeli valitsus

ilmateade

SPORT

17:20

Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

16:47

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

16:13

Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

15:44

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

loe: kultuur

16:04

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

14:16

Pildid: Hobusepea galeriis avati näitus "Algaja õnn"

12:12

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Gradiva", "Punker" ja filmiklassika

12:11

Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

loe: eeter

15:08

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

13:15

Marko Matvere: iga vanem soovib, et lapsel läheks paremini kui tal endal

11:38

Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

10:48

Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

Raadiouudised

07.11

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

07.11

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

07.11

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

07.11

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

07.11

Tervishoiukulude omaosalus on Eestis võrreldes Euroopa keskmisega liiga suur

06.11

Eesti Energia suurkoondamine hoogustab elanike lahkumist Ida-Virumalt

06.11

Päevakaja (06.11.2026 18:00:00)

06.11

Omavalitsused ei taha võlanõustamiskohustust

06.11

Raadiouudised (06.11.2026 15:00:00)

06.11

EMO-arst: kergema tervisemure korral tasub alustada perearsti nõuandeliinist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo