Pariis: Euroopa on USA vahendatud Ukraina kõnelustel esindatud

Euroopa on esindatud Abu Dhabis toimuvatel USA vahendatud kõnelustel, mille eesmärk on lõpetada Vene-Ukraina sõda, teatas Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot pühapäeval.

"Eurooplased on esindatud ning Prantsusmaa osaleb neil kõnelustel Abu Dhabis," ütles välisminister Jean-Noël Barrot raadiojaamale RTL.

USA president Donald Trump on tekitanud hirme oma riigi kursimuutusest Kremli suunas, ennustades väga suurt lepet Venemaaga, mis ei hõlma mitte ainult Ukraina sõda, vaid kogu Euroopat.

Seni on teisipäevaks ja kolmapäevaks kavandatud kõnelusi käsitletud Ukraina, Venemaa ja Ühendriikide ametnike, mitte riigijuhtide, kolmepoolse kohtumisena.

Osalejate isikuid ei ole avalikustatud.

Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski on selgelt väljendanud soovi kaasata protsessi Euroopa liitlasi, on Venemaa andnud mõista, et Euroopa esindajatele laua taga kohta ei ole.

Barrot märkis, et varasemad arutelud on toimunud mõnikord ilma eurooplasteta ja mõnikord nendega, kuid seekord nad osalevad.

Ta lisas, et Prantsusmaa on kohal ja tagab, et Euroopa hääl oleks kuuldav.

USA, Euroopa, Ukraina ja NATO ametnikud kohtusid neljapäeval enne Abu Dhabi kõnelusi Brüsselis.

NATO pressiesindaja sõnul püüti edendada õiglast ja kestvat lahendust Ukraina sõjale.

USA presidendi saadik ja väimees Jared Kushner osales Brüsseli kohtumisel videoühenduse teel. Ta ütles, et Ühendriigid töötavad laiema Euroopa julgeolekuarhitektuuri kallal, mis aitab luua tingimused püsivaks rahuks.

Euroopa liitlased suhtuvad Ameerika lähenemisviisi ettevaatlikult, kuna nad on pikka aega tagasi lükanud Moskva soovi Euroopa julgeolekuarhitektuur ümber kirjutada.

Enne 2022. aastal Ukrainas sõja alustamist esitas Kreml NATO-le ultimaatumi, mis sisaldas nõudmist alliansi vägede väljaviimiseks Ida-Euroopast. Allianss lükkas selle tagasi.

Kushner ütles neljapäeval, et Washington kavatseb Abu Dhabi kõneluste käigus tihedalt konsulteerida Euroopa partneritega ning kui edu saavutatakse, on eesmärk liikuda laiema mitmepoolse formaadi suunas nende otsesel osalusel.