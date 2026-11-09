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Vägistamises süüdi mõistetud Russell Brand sai 10-aastase vanglakaristuse

Välismaa
Russell Brand ja tema abikaasa Laura Brand
Russell Brand ja tema abikaasa Laura Brand Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Thomas Krych
Välismaa

Londoni kohus mõistis esmaspäeval Suurbritannia koomikule ja meediategelasele Russell Brandile 10,5 aasta pikkuse vanglakaristuse vägistamise ning seksuaalsete rünnakute eest.

Brand peab vanglas kandma kaks kolmandikku karistusest, enne kui teda saab tingimisi vabastada.

"Brand oli seksuaalkiskja, kes uskus, et kuulsus tähendab, et sa võid käituda nii, nagu tahad ja millal tahad, ilma et sind takistaksid reeglid, mille järgi elavad korralikud inimesed," ütles kohtunik.

Möödunud neljapäeval mõistis kohus Brandi süüdi ühe naise vägistamise ning veel kolme naise seksuaalse ründamise eest aastatel 2004–2009. Kaks Brandi vastu esitatud vägistamissüüdistust jättis aga kohus rahuldamata. 

Londoni politsei teatel on Brandi suhtes käimas uurimine seoses veel kahe väidetava vägistamisega, millest üks puudutab toona 16-aastast tüdrukut. Politsei teatel võib aga ohvreid olla veelgi rohkem.

Brand kerkis rambivalgusesse 2000. aastatel oma ekstravagantse esinemisstiili ja populaarsete telesaadete kaudu. Hollywoodi filmides osalemine suurendas tema rahvusvahelist tuntust veelgi. Ta oli aastatel 2010–2012 abielus poplaulja Katy Perryga. 

Viimastel aastatel Brand kaugenes peavoolumeediast ning kogus veebis suure jälgijaskonna videotega, kus levitas nii heaolunõuandeid kui ka vandenõuteooriaid ja Vene narratiive.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, BBC

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