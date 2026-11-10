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Sotsiaaldemokraadid: riigieelarve teine lugemine tuleb katkestada

Eesti
Sotsiaaldemokraatide sümboolika.
Sotsiaaldemokraatide sümboolika. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus arutas teisipäeval riigieelarve menetlemist ja otsustas teha ettepaneku katkestada riigikogus 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul on vaja leida muudatusettepanekute osas kompromiss, et riigieelarve saaks riigikogu enamuse toetuse. Juhatuse hinnangul on valitsus jätnud eelarve koostamisel Eesti ühiskonna olulised murekohad lahendamata.

"Madala toetusega valitsus lahendas kollektiivselt matemaatikaülesannet, et märtsini kuidagi välja vedada," seisab Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse avalduses.

Juhatus tõi välja, et rahanduskomisjonis ei leidnud sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud tervikuna toetust.

"Riigikontrolli aruande valguses on Tervisekassa reservide senisest ulatuslikum kasutamine asjakohane. Erihoolekande alarahastamise lahendamist ei saa kevadise Riigikohtu otsuse valguses enam edasi lükata. Samuti tuleb arvestada, et arvuliselt suuremad põlvkonnad on juba gümnaasiumis ning neile tuleb tagada kõrghariduses vajalikud õppekohad," märgiti avalduses.

Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku katkestada riigieelarve teine lugemine. "Siis on võimalik otsida muudatusettepanekute osas kompromissi ja kindlustada eelarve vastuvõtmine. Ilma kokkuleppeta ei ole eelarve vastuvõtmine kindel, kuid sotsiaaldemokraadid ei soovi riigile sellist segadust," seisis pressiteates.

Sotsiaaldemokraadid rõhutavad, et riigieelarve vastuvõtmise eest vastutab valitsus.

"Valitsuse ülesanne on koostada eelarve, mis arvestab Eesti vajadustega ja leiab riigikogu enamuse toetuse," märkis SDE.

Riigikogu 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine on kavandatud kolmapäevale.

Rahanduskomisjonile esitati eelnõu teiseks lugemiseks 95 muudatusettepanekut, millest komisjon arvestas kahte.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon esitas eelarvele seitse muudatusettepanekut. Nendega soovitakse suunata erihoolekandesse 20 miljonit eurot, tervisekassasse 40 miljonit eurot, õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu toetamiseks 17 miljonit eurot ning kõrghariduse täiendavate õppekohtade ja vajaduspõhiste õppetoetuste jaoks 15 miljonit eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

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