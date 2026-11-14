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USA-s on kõik lennud "erakorraliste asjaolude" tõttu peatatud

Välismaa
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Washingtoni lennujaam.
Washingtoni lennujaam. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Kõik lennud Ameerika Ühendriikides on kuni edasise teatamiseni peatatud – seda "erakorraliste asjaolude ja ohutuse tagamise eesmärgil", teatas Föderaalne Lennuamet (FAA).

Probleem sai alguse telekommunikatsioonihäirest, kuid üks lennundusallikas ütles CNN-ile, et algpõhjus on endiselt ebaselge. Teise allika sõnul on lennukeelu põhjuseks tõrked võrguruuteritega. Arvatakse, et probleem sai alguse Chicago Midway rahvusvahelisest lennujaamast ja levis seejärel üle kogu riigi.

Lennukitel on lubatud õhku tõusta niipea, kui lennujaamad on suutnud oma tegevuse taastada ning on kooskõlastanud lennud FAA Virginias asuva juhtimiskeskusega.

Flightradar24 andmetel on hetkel õhus 3100 lennukit, mis suunduvad USA lennujaamadesse, kuid hetkel ei tõuse õhku rohkem lennukeid. Lennujaamades maandunud reisijad väidavad, et lennukitel ei ole lubatud stardirajalt väravatesse liikuda.

Flightradar24. Autor/allikas: Kuvatõmmis

Mitmed suuremad USA lennujaamad on kinnitanud lennukeeldu, soovitades reisijatel enne lennujaama suundumist oma lennufirmaga ühendust võtta.

Sisejulgeolekuministeeriumi sekretär Markwayne Mullin ütles, et tegu pole "järjekordse 11. septembri rünnakuga", püüdes avalikkust rahustada.

See on esimene üleriigiline lennuliikluse peatamine alates 2023. aasta jaanuarist, mil tekkis rike ühes FAA olulises arvutisüsteemis. Enne seda oli viimane selline juhtum 2001. aasta 11. septembri rünnakute ajal.

Nii Mullin kui ka FBI on kinnitanud, et tegu ei ole küber- ega terrorirünnakuga ning samuti ei ole probleemid seotud Microsofti teenuste katkestusega.

Mullini sõnul on ametnikud teavitanud president Donald Trumpi Föderaalse Lennuameti (FAA) otsusest peatada kõik lennud ning president on telefoni teel vestelnud transpordiminister Sean Duffyga.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, BBC

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