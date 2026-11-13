Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma

USA tarkvaraettevõtte Microsoft teenuste, sealhulgas Outlooki ja Teamsi töös tekkisid neljapäeval häired, mõjutades kogu maailmas ettevõtteid ja riigiasutusi, mis neid populaarseid platvorme kasutavad.

Pärast kümme tundi kestnud katseid katkestuse tekitanud häireid likvideerida, teatas Microsoft, et teenuste töökindluse parandamiseks tehtavad jõupingutused ei edene ootuspäraselt.

"Otsime alternatiivseid lahendusi, mida saaks rakendada võimsuse suurendamiseks olukorras, kus liikluse juhtimises esineb püsiv tasakaalustamatus," teatas ettevõte reede varahommikul.

Katkestusi jälgiv veebileht Downdetector, mis koondab kasutajate teateid mitmest allikast, registreeris USA-s neljapäeval kell 21.30 idaranniku aja järgi (reedel kell 4.30 Eesti aja järgi) üle 25 000 teate Outlooki probleemide kohta. Reede esimestel tundidel registreeriti häireid ka mitme Microsofti teenuse töös Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, sealhulgas Indias, Austraalias ja Jaapanis.

Kõige ulatuslikum oli katkestus neljapäeval kella 13 paiku USA idaranniku aja järgi, kui Downdetector registreeris üle 130 000 teate Outlooki probleemide kohta.

Microsoft teatas teenuste seisundi ülevaates, et häired puudutasid Microsoft 365 funktsioone, mis sõltuvad Exchange Online'i teenusest ja e-postist. Funktsioonid, mis Exchange Online'ist ei sõltu, töötasid edasi. Exchange Online on Microsofti pilvepõhine sõnumsideplatvorm, mis võimaldab kasutada e-posti, kalendrit, kontakte ja ülesandeid.

Mõju e-posti süsteemidele

Reedel teatas ka Jaapani valitsus, et Microsofti teenuste katkestus on mõjutanud valitsusasutuste ühist IT-platvormi.

"Meile teadaolevalt töötab Microsoft teenuste taastamise nimel ning jätkame ettevõtte tegevuse jälgimist," ütles valitsuse asepeasekretär Masanao Ozaki reedel ajakirjanikele.

Digiminister Toshiharu Furukawa sõnul on Outlooki kasutavad ametiasutused taganud endale mitu alternatiivset suhtlusvõimalust, näiteks telefoni, vestlusrakendused ja tekstisõnumid. "Tänu nendele võimalustele jätkub valitsusasutuste töö häireteta," märkis ta.

Austraalia siseasjade ja küberturvalisuse minister Tony Burke ütles, et Microsofti hinnangul ei olnud tegemist küberrünnakuga.

"Nende hinnangul on tegemist mõnes mõttes sarnase olukorraga, nagu nägime CrowdStrike'i puhul, kus värskendus läks valesti," ütles Burke pressikonverentsil. "Probleem, millega nad praegu tegelevad, puudutab väga suurel määral e-posti süsteeme," lisas minister.

Reedel mõjutas katkestus ka Austraalia luureagentuuri ja föderaalpolitseid ning teisi organisatsioone.

2024. aasta CrowdStrike'i tõrge oli üks ajaloo ulatuslikumaid ülemaailmseid tehnoloogiahäireid. See halvas haiglate, pankade ja lennujaamade infosüsteemid ning tõi esile maailma omavahel ühendatud tehnoloogiliste süsteemide haavatavuse.

USA Esindajatekoda teatas, et katkestus mõjutas ka selle kasutajaid ning selle IT-spetsialistid teevad probleemi lahendamiseks Microsoftiga koostööd.

Microsoft oli varem neljapäeval teatanud, et mitu serverit muutus ootamatult kättesaamatuks. Ettevõtte sõnul ei olnud probleemi põhjuseks liikluse suurenemine.

Microsoft teatas seejärel, et taastatud serverid püsivad seni töökorras. Võimaluse korral suunati andmeliiklus ümber alternatiivsetele marsruutidele ning samal ajal püüti taastada ülejäänud mõjutatud serverite töö.

"Kui teenuste võimsus taastub, võivad kasutajad kogeda järkjärgulist töö taastumist, kuna nende rakendused loovad uuesti ühenduse," teatas Microsoft varasemas avalduses.

Microsoft teatas juba oktoobris Azure'i pilveplatvormi katkestusest, mis mõjutas tehnoloogiahiiglase kontoritarkvara ning paljusid majandusharusid kogu maailmas.

Elektriveokeid tootev ettevõte Workhorse Group, mis pidi avaldama kolmanda kvartali majandustulemused 12. novembril, lükkas nende avaldamise 16. novembrile. Ettevõtte sõnul põhjustas ajakava muutmise ülemaailmse Microsofti katkestusega kaasnenud häire äritegevuses.