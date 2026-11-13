Kushneri sõnul nõustusid Moskva ja Kiiev Euroopa osalemisega läbirääkimistel

Ukraina ja Venemaa mõlemad nõustusid Euroopa esindajate kaasamisega läbirääkimiste järgmisse vooru, teatas USA USA presidendi erisaadik Jared Kushner pärast neljapäeval peetud kõnelusi Moskvas ja hilisemat kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Eurooplaste kaasamise tingib aga tema sõnul vajadus arutada laiemat julgeolekukorraldust Euroopas.

"Mõlemad pooled on nüüd nõustunud laiendama läbirääkimiste järgmist vooru, kaasates sellesse meie Euroopa partnerid," kirjutas Kushner neljapäeva hilisõhtul ühismeedias.

"See võimaldab meil arutada laiemalt sõjajärgset Euroopa julgeolekukorraldust ning samal ajal Ukraina ja Venemaa vahelisi territoriaalküsimusi. Püsiv sõjategevuse lõpetamine eeldab usaldusväärseid julgeolekugarantiisid, konfliktide vältimise mehhanisme ning vastastikuseid kohustusi pingete leevendamiseks, et vähendada tulevaste konfliktide ohtu," märkis ta.

Kushner teatas ka, et USA pool loodab edaspidi arutada paralleelselt nii Euroopa uue julgeolekuarhitektuuri kui ka Ukraina julgeolekuteemasid.

"Leppisime president Zelenskiga kokku, et hoiame tema ja tema meeskonnaga tihedat kontakti. Samuti kinnitasime veel kord, et ühtegi laiemat Euroopa julgeolekukokkulepet ei sõlmita lõplikult, käsitlemata Ukraina julgeolekumuresid. Alustame nende omavahel seotud küsimuste arutamist paralleelselt, mõistes, et peale humanitaarmeetmete ei jõustata ega viida midagi lõplikult lõpule enne tervikliku kokkuleppe saavutamist," kirjutas ta.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides' concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine's security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people's lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026

Erisaadik rõhutas, et president Zelenski on algusest peale nõudnud Euroopa kaasamist läbirääkimisprotsessi. Kushneri hinnangul saavad pooled nüüd liikuda vaidlusaluste küsimuste sisulisema arutelu juurde.

"Loodame läbirääkimiste teemade, ajakava ja täiendavate üksikasjade kohta peagi teada anda," lisas ta.

Kushneri sõnul on Ukraina-teemaliste otseläbirääkimiste taasalustamiseks tehtud väga palju tööd: "Oleme teinud sisulisi edusamme mõlema poole murekohtade mõistmisel, võimalike lahenduste väljaselgitamisel ja edasise tegevuskava kindlaksmääramisel."

Varem oli Kushner teatanud, et informeeris Venemaa presidenti Vladimir Putinit USA seisukohast, mille järgi on Euroopa osalemine Ukraina konflikti lahendamisel oluline.

"Minu arvates on see väga tähtis. Me ei saa seda kokkulepet sõlmida, kui eurooplased ei istu läbirääkimiste laua taga. Teatasime Putinile, et peame seda väga oluliseks," ütles Kushner ajakirjanikele pärast saabumist Moskvast Iirimaale, kus ta kohtus Euroopa liidrite ja Ukraina presidendiga.

Kushner teatas ka töö jätkumisest, et korraldada sõja suurim sõjavangide vahetus, mis võiks hõlmata tuhanded inimesi.

Lisaks rääkis USA erisaadik ka sellest, et Washington teeb Zelenski ja tema meeskonnaga tihedat koostööd Ukraina sõjajärgse ülesehitamise kava koostamisel.

Ta märkis, et Ukraina majandusel on suur potentsiaal, ning nimetas riigi kogemust kaitsevaldkonnas, innovatsioonis ja sõjatehnoloogias oluliseks aluseks edasisele arengule.