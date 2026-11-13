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Kushneri sõnul nõustusid Moskva ja Kiiev Euroopa osalemisega läbirääkimistel

Välismaa
Jared Kushner (vasakul) koos Volodõmõr Zelenski ja Steve Witkoffiga Iirimaal ajakirjanikega rääkimas.
Jared Kushner (vasakul) koos Volodõmõr Zelenski ja Steve Witkoffiga Iirimaal ajakirjanikega rääkimas. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / David Young
Välismaa

Ukraina ja Venemaa mõlemad nõustusid Euroopa esindajate kaasamisega läbirääkimiste järgmisse vooru, teatas USA USA presidendi erisaadik Jared Kushner pärast neljapäeval peetud kõnelusi Moskvas ja hilisemat kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Eurooplaste kaasamise tingib aga tema sõnul vajadus arutada laiemat julgeolekukorraldust Euroopas.

"Mõlemad pooled on nüüd nõustunud laiendama läbirääkimiste järgmist vooru, kaasates sellesse meie Euroopa partnerid," kirjutas Kushner neljapäeva hilisõhtul ühismeedias.

"See võimaldab meil arutada laiemalt sõjajärgset Euroopa julgeolekukorraldust ning samal ajal Ukraina ja Venemaa vahelisi territoriaalküsimusi. Püsiv sõjategevuse lõpetamine eeldab usaldusväärseid julgeolekugarantiisid, konfliktide vältimise mehhanisme ning vastastikuseid kohustusi pingete leevendamiseks, et vähendada tulevaste konfliktide ohtu," märkis ta.

Kushner teatas ka, et USA pool loodab edaspidi arutada paralleelselt nii Euroopa uue julgeolekuarhitektuuri kui ka Ukraina julgeolekuteemasid.

"Leppisime president Zelenskiga kokku, et hoiame tema ja tema meeskonnaga tihedat kontakti. Samuti kinnitasime veel kord, et ühtegi laiemat Euroopa julgeolekukokkulepet ei sõlmita lõplikult, käsitlemata Ukraina julgeolekumuresid. Alustame nende omavahel seotud küsimuste arutamist paralleelselt, mõistes, et peale humanitaarmeetmete ei jõustata ega viida midagi lõplikult lõpule enne tervikliku kokkuleppe saavutamist," kirjutas ta.

Erisaadik rõhutas, et president Zelenski on algusest peale nõudnud Euroopa kaasamist läbirääkimisprotsessi. Kushneri hinnangul saavad pooled nüüd liikuda vaidlusaluste küsimuste sisulisema arutelu juurde.

"Loodame läbirääkimiste teemade, ajakava ja täiendavate üksikasjade kohta peagi teada anda," lisas ta.

Kushneri sõnul on Ukraina-teemaliste otseläbirääkimiste taasalustamiseks tehtud väga palju tööd: "Oleme teinud sisulisi edusamme mõlema poole murekohtade mõistmisel, võimalike lahenduste väljaselgitamisel ja edasise tegevuskava kindlaksmääramisel."

Varem oli Kushner teatanud, et informeeris Venemaa presidenti Vladimir Putinit USA seisukohast, mille järgi on Euroopa osalemine Ukraina konflikti lahendamisel oluline.

"Minu arvates on see väga tähtis. Me ei saa seda kokkulepet sõlmida, kui eurooplased ei istu läbirääkimiste laua taga. Teatasime Putinile, et peame seda väga oluliseks," ütles Kushner ajakirjanikele pärast saabumist Moskvast Iirimaale, kus ta kohtus Euroopa liidrite ja Ukraina presidendiga.

Kushner teatas ka töö jätkumisest, et korraldada sõja suurim sõjavangide vahetus, mis võiks hõlmata tuhanded inimesi.

Lisaks rääkis USA erisaadik ka sellest, et Washington teeb Zelenski ja tema meeskonnaga tihedat koostööd Ukraina sõjajärgse ülesehitamise kava koostamisel.

Ta märkis, et Ukraina majandusel on suur potentsiaal, ning nimetas riigi kogemust kaitsevaldkonnas, innovatsioonis ja sõjatehnoloogias oluliseks aluseks edasisele arengule.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, Interfax

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