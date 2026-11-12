Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

Autotootja Mercedes-Benz teatas neljapäeval, et peatab kõik investeeringud Saksamaa tehastesse. Mercedes on suurtes raskustes ning kaalub veel ka tehaste sulgemist.

"Juhatus on ühiselt otsustanud peatada kõik edasised investeeringud Saksamaal asuvatesse tegevuskohtadesse," teatas Mercedese juhatuse liige Michael Schiebe.

Schiebe ütles, et praeguse kulustruktuuri juures ei ole Saksamaal võimalik investeerida. Tööjõukulud on Saksamaal kohati kuni viis korda kõrgemad kui Ida-Euroopas.

"Mercedes-Benz on sunnitud konkreetselt ja üksikasjalikult läbi vaatama, milliste tegevuskohtade ülalpidamist Saksamaal me endale veel lubada saame. Me kõik soovime tehaste sulgemist iga hinna eest vältida. Paraku peame nüüd seda võimalust siiski konkreetsemalt kaaluma," ütles juhatuse liige Britta Seeger.