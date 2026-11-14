Microsofti teatel on teenused pärast katkestusi taastunud

Microsofti teatel on teenused pärast ülemaailmset katkestust täielikult taastatud, vahendab väljaanne The Guardian. Rike häiris valitsusasutuste, haiglate, kohtute, ettevõtete ja lennufirmade tööd kümnetes riikides.

Suurbritannias, kus riiklikul tervishoiuteenistusel on viieaastane Microsoft 365 kasutamise leping, said elutähtsad avalikud teenused kannatada. Haiglatöötajad pidid kasutama paberkandjal andmekogumeid ning rike mõjutas ka kiirabiteenust.

Kasutajate teatel katkes Microsoft 365 teenuste, sealhulgas Outlooki ja Teamsi töö. Veebikatkestusi jälgiva Downdetectori andmetel laekus teateid riketest enam kui 70 riigi ja territooriumi kasutajatelt.

Microsofti veebilehe järgi kasutab Microsoft 365 rakendusi ligikaudu 430 miljonit inimest. Probleemid algasid USA-s neljapäeva keskpäeval ja Suurbritannias kell 18.

Washingtonis asuv ettevõte vabandas reedel katkestuste pärast ja märkis, et rike ei olnud seotud küberrünnakute ega tehisintellektiga. Ettevõtte sõnul põhjustas rikke varasema võrguvõimsuse uuendamise käigus tekkinud probleem, mis ilmnes pärast hiljutist võrgumuudatust.

Rike süvendas Suurbritannias muret liigse sõltuvuse pärast käputäiest tehnoloogiafirmadest. Mõjutatud inimeste koguarv ei ole selge, kuid jaanuaris teatas Microsoft, et ettevõttel on üle 450 miljoni Microsoft 365 tasulise äritellimuse.