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Iraani kaardivägi teatas droonirünnakust Bahreini sõjaväebaasile

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Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe liige tutvustamas Teherani lennundus- ja kosmosetehnika pargis Shahed-136 drooni. Illustreeriv foto.
Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe liige tutvustamas Teherani lennundus- ja kosmosetehnika pargis Shahed-136 drooni. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Sobhan Farajvan/Pacific Press via ZUMA Press Wire/Scanpix
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Iraani Revolutsiooniline Kaardivägi teatas pühapäeval, et nende väed korraldasid droonirünnaku USA radarsüsteemi vastu ühes Bahreini baasis, selgub riikliku ringhäälingu edastatud avaldusest.

"USA õhutõrje radarsüsteemi Bahreinis Al-Riffa helikopteribaasis rünnati kuue Revolutsioonilise Kaardiväe kosmosejõududele kuuluva drooniga," teatas kaardivägi avalduses, mille riiklik ringhääling postitas Telegrami.

Bahreini siseministeerium kutsus sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses elanikke üles säilitama rahu, siirduma lähimasse turvalisse kohta ning jälgima avaliku turvalisuse tagamiseks uudiseid ametlike kanalite kaudu.

Siseministeerium jättes täpsustamata ohu allika Pärsia lahe riigis, mida Iraan on varem sihikule võtnud.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

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