Iraani kaardivägi teatas droonirünnakust Bahreini sõjaväebaasile

Siseministeerium jättes täpsustamata ohu allika Pärsia lahe riigis, mida Iraan on varem sihikule võtnud.

Bahreini siseministeerium kutsus sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses elanikke üles säilitama rahu, siirduma lähimasse turvalisse kohta ning jälgima avaliku turvalisuse tagamiseks uudiseid ametlike kanalite kaudu.

Iraani Revolutsiooniline Kaardivägi teatas pühapäeval, et nende väed korraldasid droonirünnaku USA radarsüsteemi vastu ühes Bahreini baasis, selgub riikliku ringhäälingu edastatud avaldusest.

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