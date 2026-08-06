Sõja 1625. päev: Ukraina ründas kahte Vene naftatöötlemistehast

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 6. augustil kell 21.33:

- Venemaa rünnakus Pavlohradile hukkus kaks inimest;

- Ukraina ründas Venemaal kaht naftatöötlemistehast;

- Ukraina ründas teist ööd järjest üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast;

- Vene kaitseministeerium: ööga tulistati alla 605 Ukraina drooni;

- Venemaa teatel tulistati alla kuus Moskva suunas liikunud drooni;

- Ukraina registreeris juulis üle pika aja suurima tsiviilohvrite arvu;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit.

Venemaa rünnakus Pavlohradile hukkus kaks inimest

Venemaa ründas neljapäeval Pavlohradis riikliku postiteenuse pakkuja Ukrposhta sorteerimisdepood ning hukkus kaks töötajat.

"Tänane päev on Ukrposhta perekonnale raske. Pavlohradis hävitas Vene droon meie sorteerimisdepoo ja mobiilse filiaali. Kõige valusam on see, et see rünnak võttis kahe töötaja elu," ütles Ukrposhta tegevjuht Ihor Smiljanski.

Smiljanski lisas, et rünnakus sai vigastada ka mehaanik, kuid tema elu pole ohus.

"Vaenlane tahtis meie liikumist siin peatada, aga me ei lase neil seda teha. Kõik varusüsteemid on juba töökorras. Pensionid, ravimid, pakid ja kirjad toimetatakse kohale graafiku alusel," ütles Ukrposhta tegevjuht.

Smiljanski hoiatas, et esimestel päevadel esineb protsesside kohandamise tõttu väiksemaid viivitusi. Lisaks hüvitatakse klientidele kõik, mis pommitamises hävis.

Pavlohrad asub Ukraina idaosas Dnipropetrovski oblastis.

Ukraina ründas Venemaal kaht naftatöötlemistehast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sotsiaalmeedias tehtud postituses, et ukrainlased andsid löögi Jaroslavlis asuvale tehasele ja Baškortostanis paiknevale naftatöötlemistehasele.

Zelenski kinnitas pärast kohalikus meedias levinud esmaseid teateid, et ööl vastu neljapäeva ründasid Ukraina droonid sügaval Venemaa territooriumil kaht naftatöötlemistehast. Nende seas oli Jaroslavli oblastis asuv suur tehas, mida rünnati juba teist ööd järjest.

Rünnakule järgnenud hommikul sotsiaalmeediasse jõudnud videotest oli näha ulatuslikku tulekahju Jaroslavlis asuvas Slavneft-JANOS-e naftatöötlemistehases, mis jääb Ukraina piirist enam kui 700 kilomeetri kaugusele.

Zelenski teatel tabati ka teist, väiksemat naftatöötlemistehast kaugemal idas, Baškortostani Vabariigis, mis asub rindejoonest enam kui 1300 kilomeetri kaugusel.

"Täna aitasid meie kaugmaasanktsioonid taas piirata Venemaa naftatulusid, mille abil rahastatakse sõda ja ukrainlaste tapmist," kirjutas Zelenski.

Ukraina ründas teist ööd järjest üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast

Ööl vastu neljapäeva ründasid Ukraina droonid Venemaal Jaroslavli oblastis asuvat naftatöötlemistehast, selgub kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodest ja videotest.

Rünnaku sihtmärgiks oli teadaolevalt Jaroslavlis asuv Slavneft-JANOS-e naftatöötlemistehas, mis jääb Ukraina piirist enam kui 700 kilomeetri kaugusele.

Tehas on Kesk-Venemaa suurim ning kuulub kogu riigi viie suurima naftatöötlemistehase hulka. Tehase aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni.

Seirekanalid jagasid Jaroslavli elanike salvestatud kaadreid, kus on näha öise droonirünnaku ajal linna kohale kerkivaid suitsusambaid. Kanali Exilenova-Plus andmetel, mis kogub regulaarselt kaadreid Ukraina löökidest Venemaa territooriumil, kinnitasid kohalikud elanikud rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehase pihta.

Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev teatas, et Ukraina droonid ründavad piirkonda, mistõttu kehtestati Moskva suunalisel maanteel liikluspiirangud. Jevrajev ei maininud oma avalduses naftatöötlemistehast ega teatanud rünnaku tagajärgedest.

Kohalikud elanikud teatasid pärast rünnakuid ka tulekahjudest mõnedes linna elamutes.

Alles kolmapäeval teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski eelmisest edukast löögist Slavneft-JANOS-e tehasele.

"Jaroslavl asub Ukraina riigipiirist enam kui 700 kilomeetri kaugusel. See on naftasektori objekt, millel oli suur tähtsus Venemaa sõja rahastamisel," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias avaldatud video juures, kus oli näha leekides töötlemistehast.

Jaroslavli tehast on rünnatud ka varem. Näiteks 2026. aasta mais registreeriti tehasele neli rünnakut.

Ukraina kampaania Venemaa naftataristu vastu on sundinud mitmeid tehaseid tootmist peatama või katkestama, mis omakorda süvendab kogu riigis energiakriisi.

Vene kaitseministeerium: ööga tulistati alla 605 Ukraina drooni

Venemaa tulistas öö jooksul oma territooriumi ja okupeeritud Krimmi poolsaare kohal alla 605 Ukraina drooni, teatas riigi kaitseministeerium neljapäeval.

Ministeerium andis teada rünnakutest Tveri oblastis, umbes 180 kilomeetrit Moskvast loodes, kus kohalike võimude teatel sai kahjustada e-kaubanduse hiiglasele Wildberries kuuluv logistikakeskus.

Piirkonna kuberner Vitali Koroljov ütles, et õhutõrjesüsteemid tõrjusid Ukraina rünnaku.

"Ühe drooni rusude allakukkumise tagajärjel sai Wildberriesi logistikakeskuse fassaad kergelt kahjustada," kirjutas ta sotsiaalmeedias, lisades et keegi ei saanud viga.

Ukraina on alates juuli keskpaigast korduvalt rünnanud üle riigi Wildberriesele kuuluvaid objekte – tegemist on populaarse e-kaubanduse platvormiga, mida sageli võrreldakse Amazoni Venemaa vastena.

Moskvast umbes 250 kilomeetrit põhja pool asuva Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev teatas oma piirkonna vastasest kõige massiivsemast rünnakust, öeldes, et alla tulistati 92 drooni.

Rusud põhjustasid majades tulekahjusid ja kahjustasid autosid, lisas ta.

Venemaa teatel tulistati alla kuus Moskva suunas liikunud drooni

Venemaa pealinna Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas neljapäeva varahommikul kuue öösel pealinna suunas liikunud drooni hävitamisest õhutõrje poolt.

Sotsiaalmeedias avaldatud postituses märkis linnapea, et droonirusude allakukkumiskohas töötavad päästeteenistuse töötajad.

Ukraina registreeris juulis üle pika aja suurima tsiviilohvrite arvu

Juulis oli Ukrainas alates 2022. aasta aprillist suurim tsiviilohvrite arv Venemaa rünnakute intensiivistumise tõttu, milles kasutati ballistilisi rakette ja kaugmaadroone, edastas neljapäeval uudisteagentuur Ukrinform.

Ukrinformi andmetel märgiti seda ÜRO pressiesinduse teates, mille andmete aluseks oli ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo Ukrainas.

Avalduses ei täpsustud aga juuli ohvrite koguarvu.

ÜRO tõi sellega seoses välja, et Venemaa vägede teisipäevase öise õhurünnaku tagajärjel, mis tabas peamiselt Kiievit ja seda ümbritsevat piirkonda, hukkus vähemalt 17 ja sai haavata veel 44 tsiviilisikut.

Õhulöökide ja droonirünnakute sihtmärgiks olid ka Kramatorsk, Herson ja Zaporižžja. Õhurünnakute tagajärjel hukkus või sai haavata kümneid inimesi ning hävinesid elumajad, koolid, ühistranspordirajatised, veevarustussüsteemid ja humanitaarlaod.

Aasta esimesel poolel kinnitas ÜRO seiremissioon 1396 Ukraina tsiviilisiku hukkumist ja 7978 inimese vigastada saamist, mis on 37 protsendi suurune kasv võrreldes 2025. aasta sama perioodiga ja 114-protsendiline kasv võrreldes eelnenud aastaga, sest Venemaa suurendab oma kaugrünnakuid.

Samal ajal märkis ÜRO pressiteenistus, et Venemaa kohalike võimude teadete kohaselt hukkus teisipäeval Ukraina kaugmaadroonide rünnakute tagajärjel mitmele Venemaa linnale väidetavalt vähemalt 12 inimest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 454 210 (+1330);

- tankid 12 246 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 087 (+3);

- suurtükisüsteemid 47 455 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2006 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1547 (+7);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2138 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 446 266 (+1811);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 130 682 (+416);

- eritehnika 4496 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.